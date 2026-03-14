Agencias

La bandera de EEUU ondea en su Embajada en Caracas siete años después

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La bandera estadounidense ha sido izada este sábado en la Embajada norteamericana en Caracas, la primera vez que sucede desde el 14 de marzo de 2019, en un nuevo gesto de acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos.

"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos-exactamente siete años después de haber sido retirada", ha explicado la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, en un mensaje publicado en redes sociales.

Dugu ha resaltado que "ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela". "Seguimos con Venezuela", ha remachado.

En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido varias licencias en las que levanta las restricciones a las compañías estadounidenses para la explotación y el comercio de petróleo venezolano, además de la inversión y el suministro de material necesario para el sector petrolero de Venezuela en una muestra más del cambio de rumbo de las relaciones bilaterales entre ambos países tras la captura a principios de año del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas.

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha vuelto a pedir este viernes la retirada de las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela para poder normalizar el intercambio de recursos energéticos.

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