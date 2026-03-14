Fletcher alerta del "enorme impacto" del cierre del estrecho Ormuz en las operaciones humanitarias

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha advertido de las graves consecuencias que el cierre del estrecho de Ormuz puede tener para el correcto funcionamiento de las operaciones humanitarias debido a las complicaciones en las cadenas de suministros.

"Las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo no se limitan al frente de batalla. Más allá del impacto en la población civil, sus efectos se extenderán a los mercados, las rutas marítimas y aéreas, y los precios de los alimentos, en toda la región y a nivel mundial. El impacto en nuestra labor humanitaria para salvar vidas será inmenso. Millones de personas están en riesgo", ha sostenido.

El aumento de los precios de los combustibles, que ha provocado un aumento de los costes del transporte marítimo comercial, las interrupciones de los vuelos y las dificultades del tráfico por mar han ralentizado el movimiento de mercancías y personal, una situación que pone al límite la entrega de suministros humanitarios que podrían tardar hasta seis meses más de lo previsto en llegar a su destino.

Fletcher ha recordado que la "drástica" reducción del tráfico en el estrecho de Ormuz --que conecta los golfos Pérsico y de Omán-- desencadena grandes dificultades en todo el mundo "rápidamente". "El transporte de alimentos, medicinas, fertilizantes y otros suministros se vuelve más difícil y costoso", ha indicado.

No obstante, los equipos de la ONU están "haciendo todo lo posible para anticipar(se) a estas interrupciones" con la activación de rutas alternativas y trabajando "sin descanso" para garantizar el flujo de ayuda humanitaria.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU ha desvelado que se encuentra en conversaciones con las distintos actores "clave" presionando para permitir el paso de los productos humanitarios sin obstáculos por el estrecho. "Las cadenas de suministro humanitarias son frágiles", ha defendido.

"Cuando las rutas se cierran y los costos se disparan, la ayuda que podemos brindar disminuye, y las personas que más la necesitan son las primeras en perderla. Por lo tanto, mi mensaje a las partes en conflicto y a todos aquellos que tienen influencia sobre ellas es simple: se debe permitir que la carga humanitaria pase de forma segura a través del Estrecho de Ormuz", ha concluido Fletcher.