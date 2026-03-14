Emiratos Árabes Unidos denuncia dos heridos en un nuevo ataque con proyectiles a su consulado en Erbil (Irak)

Dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos y se registraron daños materiales tras un ataque con proyectiles contra el consulado general de Emiratos Árabes Unidos en Erbil, en el norte de Irak, episodio que el Gobierno emiratí calificó como una grave violación de las leyes internacionales al tiempo que solicitó una investigación urgente sobre lo sucedido. Según informó el Ministerio de Exteriores emiratí mediante un comunicado citado por diversas agencias, este incidente se suma a otros ataques recientes, percibiéndose como una peligrosa escalada que incrementa el nivel de amenaza en la región.

El medio que reportó sobre el suceso explicó que Emiratos Árabes Unidos atribuyó el ataque a milicias aliadas de Irán, señalando que el consulado en Erbil es objetivo de una serie de acciones similares durante la semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí remarcó que la agresión representa “una flagrante violación de las normas y leyes internacionales” y pidió a las autoridades iraquíes y a las del Kurdistán iraquí —la región semiautónoma cuya capital es Erbil— que esclarezcan los hechos y lleven a cabo una investigación exhaustiva. La nota diplomática insistió en la urgencia de que se garantice la protección de las misiones diplomáticas y del personal destinado en la zona.

Tal como publicó la agencia responsable de difundir la información, la tensión ha aumentado como consecuencia de que, días antes, el mismo recinto ya había sido blanco de otro ataque, reflejando un patrón de hostilidad dirigida contra instalaciones vinculadas a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades del país árabe asociaron estos incidentes con la actuación directa de grupos armados que operan bajo influencia iraní, cuestión que, en palabras del Ministerio, pone en peligro la estabilidad y la seguridad en el contexto regional.

Mientras tanto, según consignó el medio que reportó sobre el conflicto, desde el gobierno de Irán se emitieron advertencias en respuesta a la situación. La Guardia Revolucionaria y el Mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a través de un comunicado difundido este sábado que considerarían “legítimo” atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos. Esta amenaza se apoya en la afirmación de que misiles estadounidenses han sido lanzados desde territorio emiratí contra intereses iraníes o de sus aliados en Irak, lo que, según el texto difundido, otorga a Teherán el derecho a responder militarmente contra “los puertos, muelles y escondites de los soldados estadounidenses” que se encontrarían en algunas ciudades de Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en el documento iraní y reproducidas por el medio, la postura oficial sostiene la defensa de la soberanía nacional y la respuesta directa a cualquier acción hostil ejecutada desde suelo extranjero, en particular si los ataques implican la cooperación o permisividad de terceros países, como advierte la comunicación emitida por las autoridades militares de Irán.

El Ministerio de Exteriores emiratí, por su parte, enfatizó la importancia de que las autoridades en Irak y en el Kurdistán iraquí asuman la responsabilidad de prevenir nuevos episodios similares y de proteger tanto al cuerpo diplomático como a la infraestructura de los consulados y embajadas establecidas en la localidad de Erbil. Según lo detallado por el medio que informó sobre el ataque, esta solicitud responde a una preocupación creciente por el ambiente de inseguridad que persiste en la región debido a la proliferación de grupos armados y a la confrontación indirecta entre potencias extranjeras.

El ataque a la sede diplomática de Emiratos Árabes Unidos en Erbil se inserta en una cadena de incidentes atribuida a milicias consideradas proiraníes y ocurre en el marco de una coyuntura regional marcada por la intervención de actores extranacionales y la disputa por áreas de influencia. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio emiratí y citada por el medio informante, la escalada de violencia refuerza la preocupación sobre el impacto que estos ataques pueden tener tanto para la seguridad del personal diplomático como para la estabilidad regional, considerando la capacidad de desestabilización que poseen estos grupos armados.

El comunicado del Ministerio de Exteriores emiratí reiteró la condena a este tipo de acciones e instó a la comunidad internacional a tomar medidas que refuercen el respeto al derecho internacional, especialmente en lo relativo a la protección de sedes y agentes diplomáticos en zonas de conflicto. El medio que cubrió la noticia indicó que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos continúan en contacto con representantes iraquíes y del Kurdistán autónomo, requiriendo coordinaciones adicionales de seguridad con el propósito de prevenir nuevas agresiones.

Mientras tanto, en la capital kurda la situación continúa siendo tensa, con dispositivos de seguridad reforzados en torno a las instalaciones diplomáticas tras la secuencia de ataques sufridos durante la semana, según informó el medio. El trasfondo de estos hechos implica además el potencial aumento de las fricciones entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, factor que agrava la volatilidad de la región y que suscita preocupación entre analistas y autoridades diplomáticas internacionales, en la medida en que la rivalidad entre ambos países y la presencia estadounidense sigan influenciando los desarrollos en Irak y los países vecinos.