El Ejército de EEUU bombardea la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark", ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que "por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en cambio con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.

En este sentido, ha defendido que las fuerzas iraníes han quedado "sin capacidad alguna" para poder defenderse de los ataques estadounidenses. "¡No hay nada que puedan hacer al respecto!", ha espetado el mandatario norteamericano.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Próximo ni, de hecho, al mundo. Las Fuerzas Armadas de Irán, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!", ha aseverado en su mensaje.

El mandatario ha publicado un vídeo de bombardeos poco después del anuncio y ha indicado que los planes iraníes de "apoderarse" de toda la región de Oriente Próximo y "aniquilar por completo" a Israel han fallado, "al igual que Irán".

IRÁN AMENAZA CON ATAQUES A PETROLERAS DE LA REGIÓN

Un portavoz de Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), según recoge la televisión estatal iraní, ha amenazado con ataques contra toda infraestructura petrolera de Oriente Próximo en la que participe cualquier empresa estadounidense.

"Toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con los Estados Unidos será destruida inmediatamente y convertida en cenizas", asegura el mensaje emitido "en respuesta a las declaraciones del presidente agresor y terrorista de Estados Unidos".

Fuentes iraníes han declarado que el ataque contra la isla de Jark no ha destruido ninguna infraestructura petrolera a pesar de que se han notificado alrededor de 15 explosiones en el enclave que habrían provocado una densa columna de humo, según recoge la agencia Fars.

De la misma manera, las autoridades del país persa han sostenido que las defensas de la isla ha sido reactivadas apenas una hora después de los bombardeos estadounidenses, lo que negaría la destrucción de los sistemas de defensa que ha adelantado Trump.

Entre los objetivos del ataque, los medios iraníes han apuntado que las defensas del Ejército, la base naval de Goshen, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros habrían sido los blancos del bombardeo, sin confirmación de Irán por el momento de los daños causados.

Apenas unas horas antes del anuncio del bombardeo, Trump había descartado por el momento realizar un ataque contra el enclave estratégico situado en el golfo Pérsico. "No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes", ha explicado en Fox News antes de recriminar que estas preguntas afectaban a su capacidad estratégica.

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán, tras anunciar que este viernes sería "el día más intenso", según ha informado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6.000 objetivos atacados en los casi dos semanas de operación.

La isla de Jark --de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión-- se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la república islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.