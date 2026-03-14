Agencias

Detenidos dos familiares de un alumno por agredir a un profesor de un IES de Alcoi

Una madre y su hijo fueron arrestados en Alcoi tras ser acusados de atacar a un docente, quien resultó herido, lo que ha llevado a la Conselleria de Educación a poner en marcha medidas urgentes de protección en el instituto afectado

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Según informó Europa Press, fuentes cercanas al caso confirmaron que el docente herido perdió parte de una oreja tras la agresión que habría sufrido en el instituto de Alcoi. Este episodio de violencia tuvo como presuntos responsables a una madre y su hijo, ambos familiares directos de un estudiante del centro educativo donde imparte clase el profesor. La noticia, inicialmente adelantada por el diario Información, generó una respuesta inmediata tanto de la administración educativa como de representantes sindicales debido a la gravedad del incidente y a la preocupación creciente en la comunidad escolar.

Los hechos sucedieron en un instituto de la localidad alicantina de Alcoi. Dos personas, madre e hijo, han sido detenidas, según detallaron medios como Información y Europa Press. Ambas personas están relacionadas familiarmente con un alumno de la institución afectada, precisaron las fuentes consultadas por Europa Press. Tras conocerse la agresión, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana activó el correspondiente protocolo de protección dirigido a salvaguardar a la comunidad educativa involucrada.

El sindicato STEPV, a través de un comunicado recogido por Europa Press, hizo pública su condena a lo ocurrido y remitió una petición a la Conselleria de Educación para que se implique con firmeza en la resolución de hechos de esta naturaleza. STEPV transmitió la sensación de desamparo y vulnerabilidad que percibe el profesorado ante acontecimientos tan graves, y reclamó el refuerzo de los recursos destinados a la prevención y atención de incidentes violentos en el ámbito escolar, junto con la implementación de medidas para mejorar la convivencia y proteger la labor educativa en los centros.

El sindicato también señaló que este tipo de agresión no constituye un hecho aislado en los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana. Según recogió Europa Press en base al comunicado de STEPV, las agresiones físicas y verbales en los centros educativos de la región "son cada vez más frecuentes", y atribuyeron este incremento a factores como la falta de recursos resultante de sucesivos recortes y la proliferación de discursos asociados a la extrema derecha, tales como el fomento del odio, la normalización y la valoración positiva de la violencia. STEPV remarcó la necesidad de reforzar la figura del profesorado como parte del esfuerzo por frenar estos fenómenos dentro de las aulas.

Además, STEPV solicitó formalmente la convocatoria de una mesa sectorial con carácter monográfico centrada en la problemática de las agresiones al profesorado. Según publicó Europa Press, la organización sindical trasladó la exigencia de que exista una respuesta institucional adecuada para prevenir y atajar situaciones similares, así como para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa en la Comunitat Valenciana.

El caso ocurrido en Alcoi forma parte de un contexto de tensión creciente en el sector educativo de la región. Tanto la respuesta inmediata de la Conselleria de Educación como las declaraciones de los sindicatos subrayan el nivel de preocupación existente ante el repunte de incidentes violentos que comprometen la seguridad del personal docente. Según consignó Europa Press, la activación del protocolo de protección se produce en un clima de alerta y debate público acerca de la suficiencia de recursos y las políticas de convivencia en los centros educativos.

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