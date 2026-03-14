Aumenta a más de 820 la cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano durante la guerra de Irán

El informe entregado por el Ministerio de Sanidad de Líbano da cuenta del hallazgo de trabajadores sanitarios sin vida bajo los restos de un centro de atención primaria en Burj Qalauiya, donde un ataque produjo más de diez defunciones y un número indeterminado de desaparecidos. Tal como reportó Europa Press, esta situación resalta una tendencia al alza en el registro de víctimas fatales asociadas a la ofensiva militar sostenida por las Fuerzas Armadas de Israel en el sur del país y marca una preocupación creciente por la seguridad del personal sanitario y la capacidad de respuesta de la infraestructura hospitalaria libanesa.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press sobre el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, la cifra total de muertos asciende a al menos 826 desde el inicio de los bombardeos israelíes sobre territorio libanés el 2 de marzo, con 2.009 personas heridas hasta la fecha. El anterior reporte, presentado el viernes, había consignado 773 víctimas fatales, lo que implica que se sumaron 53 muertos en tan solo 24 horas. El contexto de estos ataques está relacionado con la escalada del conflicto armado entre Israel e Irán, cuyas repercusiones han impactado en localidades civiles del sur de Líbano.

La situación de vulnerabilidad de los servicios médicos resulta especialmente grave, señaló el Ministerio de Sanidad al contabilizar que cinco hospitales han tenido que suspender completamente sus operaciones por las consecuencias directas de los ataques aéreos y terrestres. A ello se suma que el número de víctimas entre el personal sanitario ha alcanzado los 31 fallecidos, según puntualizó Europa Press, incrementándose los casos en los últimos días debido a la dificultad para rescatar heridos y recuperar cuerpos entre los escombros, particularmente en incidentes como el de Burj Qalauiya.

A lo largo de las sucesivas oleadas de ataques, el Centro de Operaciones Sanitarias de Emergencia ha resaltado el aumento de muertes y la presión sobre la atención médica local, explicó el medio Europa Press. Esta presión también afecta los recursos materiales y humanos de la red hospitalaria, en especial en áreas rurales o poblaciones alejadas, donde la evacuación y el acceso a atención se han tornado especialmente complejos por la magnitud de los daños provocados en infraestructuras clave.

Explicando la dimensión del impacto, Europa Press detalló que el cierre de hospitales no solo compromete el tratamiento de los heridos recientes, sino que obliga a redirigir pacientes hacia centros ya saturados, dificultando la atención de enfermedades crónicas y otras urgencias médicas no asociadas directamente al conflicto. El informe del Ministerio de Sanidad también mencionó el temor por posibles brotes infecciosos y un deterioro en la asistencia materno-infantil en los campamentos y aldeas más castigadas.

El seguimiento de desaparecidos, sobre todo entre los equipos sanitarios, continúa siendo una prioridad para las autoridades, quienes han reiterado la necesidad de reforzar la protección del personal médico y asegurar el ingreso de suministros básicos y equipos especializados. Europa Press puntualizó que la identificación y rescate se ve limitada por la persistencia de bombardeos y la destrucción de caminos de acceso a los centros afectados.

Las consecuencias de esta ofensiva militar se inscriben en la creciente preocupación internacional por la escalada de violencia en la región, donde el Líbano se ha visto afectado no sólo en cifras de muertes civiles, sino también en el colapso parcial de su infraestructura esencial. Los reportes de Europa Press subrayan que todos estos factores han sido documentados por organismos humanitarios y autoridades médicas que solicitan un alto al fuego para garantizar la atención a los heridos y la protección de la población.

Como parte del balance más reciente, el Ministerio de Sanidad ha reiterado que la cifra provisional de víctimas podría seguir aumentando, dado que persiste la localización de personas atrapadas y la revisión de centros golpeados en zonas rurales, donde la comunicación y el transporte de insumos experimentan serias dificultades tras los incidentes más recientes. Europa Press recogió relatos de familiares y equipos médicos expresando su preocupación por la falta de información del paradero de sus colegas y seres queridos.

El entorno humanitario en el sur de Líbano enfrenta la reducción dramática de la capacidad de respuesta para emergencias, debido al daño reiterado a hospitales, la pérdida de personal entrenado y el desabastecimiento de medicinas y equipos. Según publicó Europa Press, las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad reflejan tanto el impacto directo de los bombardeos como los efectos colaterales que estos generan sobre la población civil y los sistemas de provisión de asistencia esencial.

El balance del Ministerio, ampliamente citado por Europa Press, fija la mirada en la evolución diaria del conflicto y llama la atención sobre la urgencia de mecanismos de protección para la población vulnerable, junto con la exigencia de respeto al derecho internacional humanitario en medio de la guerra.