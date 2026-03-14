Al menos cinco detenidos tras un ataque contra la sede del PCC durante una protesta en Morón, Cuba

De acuerdo con mensajes publicados por el congresista estadounidense Carlos A. Giménez y difundidos por la prensa opositora, apoyos internacionales se han dirigido hacia los habitantes de Morón tras los disturbios registrados en esa localidad cubana. Giménez expresó su respaldo al pueblo de Morón y denunció lo que calificó como atropellos cometidos por la actual dirigencia cubana, manifestando en sus redes sociales consignas como #SOSCuba y “¡FREE CUBA NOW!” junto a material gráfico de los disturbios recientes. En este contexto, según informaron medios como Martí Noticias y comunicados oficiales, la localidad ha sido escenario de graves tumultos vinculados a protestas por apagones y la escasez de alimentos.

Según detalló el Ministerio del Interior de Cuba en un comunicado oficial, al menos cinco personas resultaron detenidas en Morón, situado en el centro de la isla, luego de que una manifestación que comenzó con reclamos pacíficos por la falta de electricidad y alimentos se tornara violenta cerca de la medianoche. La protesta recorrió varias calles del municipio e incluyó la utilización de cacerolas hasta acercarse a la comisaría de la policía local. Posteriormente, los manifestantes avanzaron hasta la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde, de acuerdo con la versión oficial y testimonios recabados por medios opositores, la situación derivó en actos de vandalismo.

Según consignó Martí Noticias, un grupo reducido de manifestantes arrojó piedras contra la entrada del inmueble del PCC y prendió fuego a mobiliario sacado de la recepción, provocando un incendio en vía pública. Además de los daños en la sede partidista, las autoridades informaron destrozos en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un supermercado perteneciente a la cadena Tiendas Caribe. En los incidentes se reportó un herido que fue trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez.

Las autoridades cubanas han admitido la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos y han subrayado que la protesta inició de manera pacífica, pero que el intercambio con funcionarios locales precedió a las acciones violentas. Un comunicado del Ministerio del Interior señaló que los disturbios representaron una escalada en el tono de las protestas, ya que tras dialogar con representantes de la administración, se produjeron los saqueos y daños materiales.

Medios afines a la oposición han confirmado que la movilización en Morón fue precedida y acompañada por consignas críticas hacia el gobierno, incluyendo frases como “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida”, y mensajes que responsabilizaban al presidente Miguel Díaz-Canel. Según reportó Martí Noticias, los manifestantes marcharon con cacerolas y se concentraron sucesivamente frente a dependencias policiales y partidistas, produciendo saqueos y destrozos.

El caso de Morón no se trata de un episodio aislado. Según relató Martí Noticias, durante al menos siete noches consecutivas se han dado protestas similares en La Habana, caracterizadas por ruidos de cacerolas y quema de basura en las calles. Frente a estas reiteradas manifestaciones, las autoridades cubanas han incrementado la presencia de efectivos del Ministerio del Interior y han desplegado a las denominadas “avispas negras”, fuerzas especiales del Ejército.

La propagación de las protestas y la reacción de las autoridades se producen en un contexto de creciente malestar social agudizado por los frecuentes cortes del suministro eléctrico y la dificultad para acceder a productos básicos. Las movilizaciones reflejan el deterioro de las condiciones de vida en amplias zonas del país y han generado respuestas tanto institucionales como de apoyo desde el exterior. Según testigos citados por Martí Noticias, la magnitud e intensidad de los reclamos sociales varía según la localidad, aunque comparten como denominador común la demanda de mejoras en el acceso a servicios y bienes esenciales, así como la exigencia de cambios en la conducción gubernamental.

Las instituciones cubanas, encabezadas por el Ministerio del Interior, han remarcado el inicio de actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades en los disturbios, al tiempo que han reforzado la vigilancia y el control policial en puntos críticos. A la vez, medios vinculados a la oposición continúan ofreciendo cobertura a las manifestaciones y a los operativos oficiales en el centro de la isla.

Según los reportes recogidos hasta el momento, las autoridades mantienen bajo investigación a los detenidos y no descartan nuevas detenciones conforme avanza la pesquisa sobre los daños causados a instalaciones estatales y otros locales comerciales afectados por los disturbios.