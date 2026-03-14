Abascal se volcó en campaña con más de 20 actos, Feijóo optó por caravana propia y Sánchez tuvo tres mítines

El lunes 9 de marzo, en medio de las actividades de campaña, Santiago Abascal convocó al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité de Acción Política y a los portavoces nacionales de Vox a una reunión en el Parador de Gredos, situado en la provincia de Ávila. A esto sumó la presentación previa de todos los candidatos del partido en la capital abulense, realizada un mes antes. Esta serie de acciones, parte de una estrategia sostenida en el lema "Sentido Común", encuadró la presencia del líder nacional de Vox como la más intensa entre los principales partidos durante la campaña electoral de Castilla y León, que culminará con los comicios del 15 de marzo. Según consignó el medio, la implicación de líderes nacionales marcó la dinámica de estos días de campaña, con diferentes enfoques según el partido.

De acuerdo con la información publicada, Santiago Abascal, presidente de Vox, realizó más de una veintena de eventos de campaña en la región. Su agenda combinó visitas a localidades de todo el territorio, intervenciones ante la prensa al inicio de la jornada y mítines por la tarde, casi siempre junto a Carlos Pollán, candidato autonómico de Vox. Este recorrido arrancó el 27 de febrero en Tordesillas (Valladolid), seguido de un mitin en Burgos y finalizó el 13 de marzo con actividades en Miranda de Ebro (Burgos) y el cierre de campaña en Valladolid. La cobertura de Vox abarcó las nueve provincias de Castilla y León, incluyendo paradas en Aranda de Duero y Treviño (Burgos); La Bañeza, Ponferrada, Villablino, Astorga, y León capital en la provincia leonesa; Guardo, Aguilar de Campoo y la capital palentina, en Palencia; Béjar y Ciudad Rodrigo en Salamanca; Almazán y El Burgo de Osma en Soria; Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Cigales en Valladolid, además de Toro y Benavente en Zamora.

El Partido Popular afrontó la campaña en la comunidad autónoma asentando la presencia de su máximo dirigente, Alberto Núñez Feijóo, quien eligió un formato de caravana independiente, aunque coordinó algunos actos junto al candidato y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Según la información del medio, ambos coincidieron en dos actos principales: uno en Ávila el 28 de febrero, inicio de la campaña, y otro en Valladolid el 13 de marzo, día de cierre bajo el lema "Aquí, certezas". Además, Feijóo y Mañueco participaron en un evento de precampaña el 13 de febrero enfocado en la presentación de candidatos y la ratificación de la candidatura de Fernández Mañueco.

La caravana de Feijóo comenzó el 27 de febrero en Ciudad Rodrigo, Salamanca, y en esa misma jornada visitó también Vitigudino y La Fuente de San Esteban, localidades salmantinas. Reanudó la agenda el 6 de marzo en La Bañeza, León. Su ruta incluyó mítines y visitas a Tordesillas (Valladolid) el 8 de marzo, Riaza (Segovia) el 9, El Burgo de Osma (Soria) el 10, Villarcayo (Burgos) el 12 y Ponferrada (León) el 13 de marzo, jornada que culminó en el acto central de cierre en Valladolid. Estas actividades reflejaron la estrategia del PP de asegurar presencia en diversas provincias y capitales, reforzando el respaldo al candidato autonómico.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en tres mítines clave durante el periodo de campaña, acompañado siempre por Carlos Martínez, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta. Según publicó el medio, la primera actividad se realizó el 26 de febrero en Burgos, a seis horas del inicio oficial de la campaña electoral. El segundo encuentro público tuvo lugar el 7 de marzo en Soria, ciudad de Martínez, enmarcado en el eslogan "Cambiemos el futuro". El último acto de campaña del PSOE se desarrolló el 13 de marzo en Valladolid. También hubo una acción de precampaña el 22 de febrero en Ponferrada, León, donde ambos líderes participaron en un mitin conjunto, mostrando una coordinación destacada en la recta final.

Los partidos con representación nacional a través de coaliciones también movilizaron a sus líderes. Según reportó la fuente, Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-AV, contó con la presencia de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien lo acompañó en cuatro eventos en Valladolid. El primero ocurrió el 2 de marzo con la presentación del camión de campaña "Demoliciones Mañueco", seguido del acto central el 7 de marzo, otro mitin el 11 y el cierre el 13 de marzo. Estas actividades consolidaron la campaña de Podemos bajo el lema "La fuerza de la Valentía" y reforzaron la visibilidad de la coalición en la capital de Castilla y León.

La plataforma En Común, integrada por IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo con Juan Gascón como candidato, integró a líderes de las formaciones participantes en varios de sus eventos. Según detalló el medio, el sábado 7 de marzo participaron en un acto Antonio Maíllo, coordinador de IU; Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia; y Lara Hernández, coordinadora de Sumar. El miércoles 11 de marzo se sumó Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, respaldaron la campaña el 4 y 12 de marzo respectivamente. Finalmente, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y diputado, participó en la actividad del último día, reforzando el lema "Defender lo común" y agrupando respaldos institucionales hacia la candidatura de Gascón.

Cada formación estructuró su estrategia de campaña y precampaña priorizando la presencia de sus máximos referentes nacionales, buscando consolidar y ampliar su apoyo en el territorio castellano y leonés. Mientras Vox desplegó una campaña itinerante con actos en todas las provincias, el PP se decantó por una caravana propia de Feijóo, con intervenciones puntuales coordinadas con Mañueco, y el PSOE optó por una agenda reducida pero concentrada de Sánchez junto a su candidato. Por su parte, las coaliciones progresistas apostaron por eventos con participación de diversos dirigentes nacionales, resaltando alianzas y refuerzos en los momentos clave del calendario electoral.

De acuerdo con el medio, este despliegue de líderes nacionales y su involucramiento en la campaña reflejaron la importancia estratégica de Castilla y León para los principales partidos y coaliciones, a pocos días de los comicios autonómicos previstos para el 15 de marzo.