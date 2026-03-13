Un total de seis trabajos se alzan con los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida

Entre los principales resultados presentados en la Asamblea General del Grupo La Rábida figura que las ayudas a la movilidad de doctorado han beneficiado a 19 estudiantes con una inversión de 75.000 euros, posibilitando que investigadores de universidades como Antioquía y Cartagena (Colombia), Buenos Aires y Nacional de la Plata (Argentina), entre otras instituciones latinoamericanas, se formen en universidades públicas andaluzas. En ese contexto, el Grupo La Rábida anunció la selección de seis trabajos distinguidos en la decimoséptima edición de los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida, tras un proceso que incluyó el análisis de 115 postulaciones provenientes de varios países.

Según publicó la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en una nota de prensa, estos galardones reconocen tanto la mejor tesis doctoral como el mejor trabajo fin de máster de investigadores españoles, mexicanos y colombianos. Durante el evento, que se celebró en la ciudad de Asunción, Paraguay, presidido por el rector de la UNIA José Ignacio García y acogido por la Universidad Autónoma de Asunción, se dieron a conocer los premiados. En la categoría de tesis doctoral, los galardones recayeron en tres proyectos enfocados en áreas que abarcan desde la salud hasta el arte: Andrés Marmol, de la Universidad de Granada, por una investigación sobre la influencia del ejercicio en la salud ósea de pacientes oncológicos jóvenes; Igor Mendes, de la Universidad de Almería, por un estudio destinado a mejorar las redes de sistemas solares térmicos; y Laura Franco, de la Universidad de Málaga, por su trabajo sobre el impacto del cine temprano en el desarrollo del cubismo en Pablo Picasso.

En la categoría de trabajo fin de máster, la organización reconoció a otros tres jóvenes investigadores. Kelsy Cabello, que realizó su investigación entre la UNIA y la Universidad de Huelva, desarrolló un estudio sobre el procesamiento de datos en aprendizaje automático supervisado. Beatriz Beltrán, de la Universidad de Guanajuato en México, fue premiada por su análisis sobre la caracterización del río Laja y su relación con niveles de arsénico y flúor en el agua subterránea. Dubán Álvarez, de la Universidad de Cartagena (Colombia), abordó el Vallenato narrativo trágico en la costa caribe colombiana.

El medio UNIA detalló que en el balance de actividades de 2025 expuesto por la directora del Grupo La Rábida, María de la O Barroso, se subrayó el impulso a la movilidad académica y científica, así como el fomento y la colaboración en programas de másteres oficiales y actividades de apoyo a la investigación. En este último punto, la UNIA explicó que las actividades de divulgación científica, organizadas bajo el formato de conversatorios, recibieron el respaldo de la Diputación de Huelva y permitieron fortalecer redes en el ámbito de la enfermería, la sostenibilidad y los estudios americanistas.

Tal como consignó la UNIA, la Asamblea General aprobó además la incorporación de siete nuevas universidades al Grupo La Rábida, ampliando así la red de colaboración en educación superior en Iberoamérica. Las instituciones que se suman son la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Universidad Iberoamericana de Paraguay (UNIBE), la Universidad de Artemisa "Julio Díaz González" de Cuba (UnivArtemisa), la Universidad Técnica para el Desarrollo Profesional de Colombia (UTEDE), la Universidade do Algarve de Portugal (UdA), la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas de Perú (UNTRM) y la Universidad Nacional de Cajamarca de Perú.

La UNIA informó que la Fundación Cajasol participa en el reconocimiento y el impulso a la investigación y la excelencia académica, permitiendo que proyectos innovadores de diferentes campos y regiones reciban apoyo y visibilidad a través de estos premios, que ya suman diecisiete ediciones. Los galardonados en ambas categorías representan tanto la diversidad temática como la cooperación interuniversitaria entre España y Latinoamérica, motores que, según los convocantes, permiten el desarrollo de nuevas líneas de investigación y contribuyen al fortalecimiento de la comunidad científica iberoamericana.