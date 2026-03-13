Agencias

Un accidente en Paterna obliga a cortar el acceso de la CV-35 a la A-7 sentido Barcelona

El siniestro, ocurrido en Valencia a primera hora, ha generado interrupciones graves en la circulación, restringiendo el tránsito de camiones pesados sobre el puente y generando complicaciones en la movilidad matutina, informaron fuentes oficiales del '112 Comunitat Valenciana'

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A las 8:00, la limitación de paso en el puente que cruza la autovía para vehículos que superan las 3,5 toneladas generó complicaciones para el tráfico de camiones en Valencia. Según informó el '112 Comunitat Valenciana', estas restricciones se instauraron luego de que un accidente registrado durante la mañana en la localidad de Paterna obligó al cierre total del acceso desde la CV-35 hacia la A-7 en dirección Barcelona.

El medio '112 Comunitat Valenciana' detalló que el incidente se produjo a primera hora del día, sin que por el momento se hayan determinado las causas que originaron el siniestro. La interrupción en el acceso impactó la circulación vehicular y provocó congestión en una de las entradas más transitadas de la ciudad, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte pesado.

Tal como consignó la fuente oficial, las autoridades restringieron el tránsito por el puente situado sobre la autovía para todos los vehículos con un peso superior a las 3,5 toneladas. Esta restricción alteró el flujo habitual de camiones y vehículos industriales, generando desvíos y retrasos considerables en las rutas de acceso a la zona metropolitana de Valencia. Además, el cierre del enlace entre la CV-35 y la A-7 en sentido Barcelona se mantuvo vigente durante al menos la primera parte de la mañana, incrementando los tiempos de desplazamiento para los conductores.

El '112 Comunitat Valenciana' reportó que equipos de emergencia se desplazaron al lugar del accidente poco después de la notificación, trabajando para restablecer la seguridad en la vía y atender cualquier consecuencia derivada del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado si el accidente ocasionó heridos ni han ofrecido detalles sobre las operaciones para la reapertura del acceso.

Como resultado de la incidencia, los vehículos pesados que habitualmente utilizan el puente y el acceso desde la CV-35 hacia la A-7 tuvieron que buscar rutas alternativas. Esta situación incidió en la logística habitual de transporte y distribución de mercancías, y afectó también a los vecinos y trabajadores que se desplazan a diario por estos corredores viales.

El '112 Comunitat Valenciana' continúa monitorizando la situación y coordinando las labores de normalización del tráfico. Las restricciones seguirán vigentes hasta que los técnicos comprueben la seguridad de la infraestructura y se esclarezcan las causas del accidente.

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