Sarabia: "El fútbol es tan maravilloso que nos permite creer, es momento de seguir haciendo historia"

Eder Sarabia reconoció que la trayectoria del Elche lejos de casa ha sido negativa durante la temporada, pero señaló la oportunidad especial que representa para el equipo disputar un partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports. Según reportó Europa Press, el entrenador considera este encuentro como un momento relevante para el grupo, pese a la racha adversa fuera de casa y frente a uno de los rivales más fuertes de la competición.

El técnico del Elche explicó en una rueda de prensa en el estadio Martínez Valero que el fútbol ofrece escenarios donde es posible confiar en resultados inesperados y planteó la motivación de los suyos de cara al duelo programado para las 21:00 horas. Tal como consignó Europa Press, Sarabia manifestó: “El fútbol es tan maravilloso que nos permite creer, es momento de seguir haciendo historia".

Elche no ha conseguido sumar una victoria a domicilio durante todo el curso 2025-26 ni en el comienzo de 2026. El equipo suma hasta el momento cuatro empates y seis derrotas en sus salidas en la liga. Pese a estos resultados, Sarabia sostuvo que el equipo sigue evidenciando aspectos positivos en su juego. Manifestó que, al igual que en la primera vuelta, cuando el Elche logró competir de igual a igual durante buena parte del enfrentamiento contra el Real Madrid, ahora “vamos a necesitar nuestra mejor versión… pero creemos en ello”. Recalcó su confianza en que el encuentro puede servir para demostrar que el equipo puede competir a alto nivel incluso ante un adversario de máximo nivel. Solamente Héctor Fort y Jon Chetauya serán baja en la expedición franjiverde a Madrid, aclaró el entrenador, según expuso Europa Press.

Actualmente, Elche se mantiene fuera de la zona de descenso por solo un punto de diferencia respecto al Mallorca. El entrenador mencionó que la referencia del Getafe, capaz de vencer al Madrid en la presente temporada, resulta instructiva. Sin embargo, insistió en mantener el estilo propio del equipo: “No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a ser un equipo de pegar patadas, pero hay momentos en los que tengo que hacer una falta; no vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero tenemos que ser más inteligentes", afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press. Agregó que el equipo aspira a no sacrificar su identidad futbolística, pero, al mismo tiempo, aceptar que deberá hacer ajustes tácticos y de actitud para buscar la victoria.

Sobre el Real Madrid, que afrontará el partido con nueve bajas en la plantilla, Sarabia remarcó que espera un rival competitivo, a pesar de las ausencias. También mencionó la posibilidad de que el técnico merengue, Arbeloa, decida reservar jugadores para el partido de la Liga de Campeones programado para el martes ante el Manchester City en Inglaterra. Aun así, según informó Europa Press, subrayó que la plantilla blanca mantiene un alto nivel y una gran motivación, especialmente tras la actuación del pasado miércoles en el mismo Bernabéu. El propio Sarabia destacó individualidades del equipo rival, con menciones especiales a Valverde —a quien calificó como “un jugador top”— y a Courtois como piezas clave en sus alineaciones ideales.

La perspectiva de Sarabia incluye la preparación para un partido distinto al empate 2-2 que ambos equipos registraron durante la primera vuelta del campeonato en el Martínez Valero. Según declaraciones recogidas por Europa Press, espera que Elche muestre una actitud valiente desde el inicio y que el equipo tenga mayor posesión de balón en el Bernabéu. El entrenador lanzó el deseo de que el encuentro permita “seguir haciendo historia” para el club, recordando que ha conseguido victorias importantes ante grandes equipos en su trayectoria.

En referencia al trayecto del campeonato, Sarabia subrayó que el Elche compite en su retorno a la primera categoría y que, pese al descenso en resultados respecto al comienzo de la temporada, la ejecución de muchas facetas del juego sigue siendo adecuada. Explicó que el club no ha pisado puestos de descenso en lo que va de curso y que, aunque aceptan la autocrítica por los aspectos a mejorar, mantienen el objetivo de consolidarse fuera de los últimos lugares en la tabla.

Por último, el técnico señaló a Europa Press que no ha dedicado atención a especulaciones sobre su futuro en el banquillo y que su enfoque está en afrontar una semana que calificó como llena de ilusión ante el reto de jugar en Madrid y medir fuerzas contra uno de los planteles más poderosos del mundo. Según sus palabras, las metas del Elche se mantienen firmes pese a los resultados recientes y el compromiso del plantel consiste en mejorar en los detalles que han impedido mejores resultados.