Alohas impulsa su expansión en Estados Unidos con dos nuevas aperturas en Nueva York y Los Ángeles

La firma de calzado Alohas ha seguido consolidando su crecimiento internacional con la apertura de dos nuevas tiendas en Estados Unidos, ubicadas en Nueva York y Los Ángeles, según ha informado en un comunicado.

En Nueva York, la firma ha inaugurado su segunda tienda en la ciudad, situada en el 400 Bleecker St, tras el éxito de su primer establecimiento en el 260 Elizabeth St, lo que reafirma la fuerte acogida de la marca y amplía su presencia en una nueva zona estratégica.

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Por su parte, Los Ángeles ha acogido la primera tienda de Alohas, ubicada en el 1410 Abbot Kinney Blvd, Venice (90291), una de las áreas más emblemáticas y dinámicas del 'retail' californiano.

Con esta apertura, la marca se introduce en un mercado clave, conectando con una audiencia alineada con sus valores de diseño y sostenibilidad.

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RED INTERNACIONAL DE ALOHAS

Estas nuevas tiendas se suman a la red internacional de Alohas, que ya cuenta con presencia en ciudades como Londres, Ámsterdam, Barcelona, París, Madrid, Copenhague y Milán, y forma parte de un ambicioso plan de expansión con nuevas aperturas previstas a lo largo del año.

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Fiel a su innovador modelo de producción, las tiendas de Alohas ofrecen una experiencia centrada en el sistema bajo demanda.

Los espacios cuentan con una selección limitada de producto en 'stock', invitando a los clientes a descubrir, probar y posteriormente recibir sus compras en casa.

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Este enfoque permite optimizar la producción, reducir el exceso de inventario y reforzar el compromiso de la marca con una moda más responsable y sostenible.

Con estas aperturas, Alohas no solo amplía su presencia física, sino que también continúa redefiniendo la experiencia de compra, integrando diseño, tecnología y sostenibilidad en cada uno de sus espacios.

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