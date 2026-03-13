Rivero acaba 16º en su último biatlón, Redondo 12º en banked slalom y Marcos no acaba el gigante

El español Higinio Rivero finalizó este viernes en la decimosexta posición de la prueba de persecución del biatlón de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que Emilio Redondo fue duodécimo en el 'banked slalom' del snowboard y Javier Marcos no pudo acabar el gigante de esquí alpino.

Rivero afrontaba su cuarta prueba en estos Juegos y después de alargar algo su descanso al renunciar a los 10 kilómetros del esquí de fondo para estar más fresco para las dos que le restan. Y por primera vez en la cita pudo colarse en el 'Top 20', brillando en la clasificación.

El deportista de Barakaldo estuvo a muy buen nivel en esta primera ronda que daba el pase a la pelea por las medallas a los 24 mejores. No falló ninguno de sus disparos y acabó en una óptima decimotercera posición con un tiempo de 9:32.8.

Tras un descanso de un par de horas, Higinio Rivero salió dispuesto a defender o intentar mejorar esa posición, pero esta vez no estuvo tan fino en el tiro y sumó tres penalizaciones que le hicieron descender finalmente a la decimosexta plaza de una prueba conquistada por el kazajo Yerbol Khamitov. Al español, histórico al ser el primer paralímpico español en competir en tres deportes diferentes en unos Juegos, le queda el domingo la prueba de 20 kilómetros del esquí de fondo.

"Hemos hecho la clasificación muy fuerte porque luego tenemos un tiempo de compensación y ha salido genial, pero luego la nieve nos ha pasado un poco mala jugada porque se ha hecho muy, muy dura y ahí he sufrido bastante la primera vuelta y eso me ha hecho un poco fallar tres tiros que es lo que me ha llevado un poco a perder un par de posiciones con respecto a la clasificación", señaló Rivero en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

El vizcaíno estaba "muy contento" por su actuación. "Estoy dejando un buen sabor de boca en las últimas carreras porque las primeras no me salieron como creía que podían salir y ahora ya estamos ahí peleando con gente como campeones del mundo del año pasado que están en mi misma posición o por detrás", añadió Rivero, que va a "descansar bien y comer mucho" de cara a los 20 kms del domingo de esquí de fondo, "la guinda del pastel".

Y cuando llegue a España, su "prioridad" volverá a ser el piragüismo, el deporte en el que compitió en los Juegos de Verano de Tokio y París y para "intentar clasificar para Los Ángeles" en 2028, pero "también haciendo cosas de esquí para no olvidar el invierno" cuando acabe la temporada veraniega. "Vamos a hacer verano e invierno, verano e invierno e ir cambiando", puntualizó.

EMILIO REDONDO COQUETEA CON EL DIPLOMA

Por su parte, en el snowboard, el toledano Emilio Redondo puso fin a su participación en sus primeros Juegos Paralímpicos en el 'banked slalom', donde tuvo opciones de colarse entre los mejores, concluyendo finalmente en la duodécima posición en su despedida del evento.

El 'rider' manchego llegaba animado a esta disciplina, la que más le gusta por encima del cross y tras haber sido octavo en la última prueba de la Copa del Mundo previa a esta cita, y pudo soñar con pelear por un diploma tras una primera bajada en la que se situó noveno con un tiempo de 1:00.04.

Sin embargo, Emilio Redondo no pudo mejorar ese crono en su segunda bajada, prácticamente muy similar (1:00.21), y algunos de sus rivales sí lo hicieron, lo que le hizo bajar hasta la duodécima plaza, una mejora, de todos modos, también ostensible respecto al pasado Mundial en el que fue decimosexto. El oro fue para el italiano Emanuel Perathoner, campeón ya en la modalidad de cross.

La participación del equipo español en la antepenúltima jornada de competición en Milán-Cortina 2026 se completó con otro debutante, el esquiador Javier Marcos, que estuvo en el gigante para deportistas que compiten sentados.

El madrileño, de 29 años, decidió no tomar demasiados riesgos con el objetivo de asegurarse una segunda manga, pero tuvo mala fortuna y no pudo acabar este debut al caerse cuando le faltaban pocos metros para llegar a la meta de una primera bajada donde la pista fue muy complicada para muchos participantes y otros 14 más no pudieron concluir. El domingo competirá en el eslalon.