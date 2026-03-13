Agencias

Registrado un terremoto de magnitud 5,5 en el norte de Turquía, sacudiendo parte de la provincia de Samsun

Un terremoto de magnitud 5,5 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes la provincia turca de Tokat, situada en el norte del país, sin que por ahora las autoridades se hayan pronunciado sobre posibles víctimas o daños.

La Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha señalado a través de sus redes sociales que el epicentro ha estado ubicado cerca de la localidad de Niksar, antes de agregar que están siendo analizados los posibles impactos en la zona.

La organización ha especificado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 3.35 horas (hora local), al tiempo que ha apuntado que también se ha sentido en las provincias de Samsun, Amasya, Ordu y Sivas.

