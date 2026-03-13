Planas destaca la "sólida relación agroalimentaria" de España y México y defenderá sus intereses ante la UE

Durante la visita oficial a México, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, extendió una invitación a este país para participar en la Conferencia de Ministros de Agricultura y Pesca programada para septiembre de 2026 en Córdoba, que formará parte de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. En el marco de este viaje, el diálogo entre Planas y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Antonio Berdegué, se centró en reforzar la cooperación agrícola y fortalecer el comercio agroalimentario entre ambas naciones, de acuerdo con lo publicado por el medio de comunicación.

Según destacó Planas en declaraciones recogidas por el medio, la solidez del vínculo agroalimentario entre España y México representa una base esencial para consolidar la colaboración y fomentar el flujo comercial. El responsable español subrayó que ambos países figuran como potencias en el mercado mundial de alimentos, compartiendo una apuesta firme por la innovación, la digitalización y el avance en agricultura de precisión. Durante el encuentro, Planas aseguró que España defenderá los intereses agroalimentarios de México ante la Unión Europea, apuntando a la necesidad de proteger y promover los intercambios estratégicos en beneficio de los productores de ambas regiones.

El encuentro bilateral abordó la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, una cuestión considerada prioritaria por el ministro español. Según informó el medio, Planas resaltó que la actualización de este tratado permitirá eliminar barreras arancelarias en numerosos productos, simplificar las operaciones comerciales y salvaguardar las indicaciones geográficas protegidas. Este marco renovado pretende ofrecer mayor seguridad y estabilidad tanto a los agricultores como a los exportadores de uno y otro lado del Atlántico.

En lo referente al comercio, México recibió exportaciones agroalimentarias de España por un importe estimado de cerca de 700 millones de euros en el año 2025. Entre los productos destacados figuran el aceite de oliva y el vino, que ocupan posiciones prominentes en el mercado mexicano. Según consignó el medio, esta cifra evidencia la importancia de la relación bilateral en el ámbito alimentario y el potencial de aumentar la diversificación y el volumen de los envíos entre ambos países.

Las preocupaciones sanitarias también formaron parte de la agenda de la reunión. España manifestó su intención de negociar la regionalización con México para asegurar un comercio seguro de productos porcinos procedentes de áreas libres de Peste Porcina Africana (PPA). Esta medida facilitaría la continuidad de los intercambios y minimizaría los riesgos sanitarios relacionados con la propagación de enfermedades animales, indicó el medio.

La cooperación técnica y científica entre España y México ocupa un papel relevante en la hoja de ruta bilateral. Según se detalló, ambos gobiernos impulsan proyectos conjuntos en ámbitos como el regadío, tecnología agrícola, digitalización del sector agroalimentario y transmisión de conocimiento especializado en innovación agraria. España, con su experiencia en estos campos, busca compartir métodos y herramientas que puedan potenciar la productividad y sostenibilidad de la agricultura mexicana.

Durante su estancia, Planas mantuvo reuniones con empresas importadoras de alimentos y bebidas, así como con responsables de los restaurantes mexicanos que cuentan con la certificación 'Restaurants from Spain'. Según informó el medio, el ministro reconoció a estos establecimientos como embajadores de la gastronomía y los productos españoles en el exterior. En la actualidad, existen más de 500 restaurantes certificados a nivel internacional, de los cuales 30 operan en México, lo que refuerza la presencia culinaria española y su influencia en el país norteamericano.

Sobre las iniciativas para promover la cocina española, Planas presentó el Plan Internacional de la Gastronomía Española, impulsado por el Gobierno de España con el objetivo de ampliar la visibilidad mundial de la gastronomía nacional y consolidarla como un valor cultural, económico y turístico. Según señaló el medio, este plan se integra en la estrategia 'Spain Food Nation', que busca acercar los productos y la cocina españolas a consumidores y profesionales de mercados considerados estratégicos para el desarrollo comercial.

El medio detalló además la relevancia de estas actividades para fortalecer la imagen global de la alimentación española y facilitar la introducción de nuevos productos en distintos mercados internacionales. La inclusión de acciones empresariales y la colaboración con restaurantes contribuyen a una mayor proyección y reconocimiento del sector agroalimentario español fuera de sus fronteras.

En el contexto de estos planes y acuerdos, España reafirma su intención de continuar defendiendo los intereses de los productores y exportadores en el marco de la Unión Europea, al tiempo que respalda la modernización de los instrumentos de cooperación bilateral. Este compromiso, según la información consignada por el medio, apunta a crear condiciones estables y seguras para sostener el crecimiento de las exportaciones y el intercambio de experiencias e innovación agrícola entre los dos países.