Mueren tres militares por una operación anterrorista en el noreste de Argelia

El decomiso de municiones, teléfonos móviles y cartuchos marcó una de las acciones más relevantes durante la reciente operación militar en la provincia de Tébessa, al noreste de Argelia. Según señaló el Ministerio de Defensa argelino, la intervención llevó a la recuperación de tres fusiles Kalashnikov y se saldó con la neutralización de tres supuestos insurgentes la jornada del viernes. El Ejército reportó, según indicó la cartera de Defensa a través de un comunicado difundido por el medio, que la cifra de combatientes muertos en la zona aumentó a siete desde el inicio del operativo la noche del jueves.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Ministerio de Defensa de Argelia, tres soldados murieron durante esta acción antiterrorista desarrollada en Tébessa. El teniente general Said Chengriha, jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, expresó sus condolencias y su solidaridad con las familias de los militares fallecidos en nombre propio y del conjunto de las Fuerzas Armadas, precisó la misma fuente oficial.

Las fuerzas argelinas centraron sus esfuerzos en la neutralización de presuntos miembros de grupos armados en una región conocida por la actividad de organizaciones islamistas. El operativo permitió no solo la recuperación de material bélico, como los fusiles Kalashnikov mencionados, sino también la incautación de otros elementos como teléfonos móviles y cartuchos, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Defensa.

El número de muertos entre los combatientes ascendió a siete en apenas 24 horas desde el inicio del despliegue militar. El Ministerio de Defensa destacó que la intervención comenzó el jueves por la noche y permitió avanzar en la lucha contra la presencia de grupos armados en el noreste del país. La operación responde al contexto de inseguridad causado por la existencia de células insurgentes en la región, reportó el organismo.

La presencia de grupos armados en Argelia se vincula principalmente con organizaciones islamistas como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, el cual evolucionó en años recientes hasta convertirse en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), rama regional de la red terrorista internacional, según detalló la cartera de Defensa citada por el medio.

La zona de Tébessa, una de las provincias con antecedentes de actividad insurgente, se ha mantenido en el foco de las operaciones militares argelinas. El Ministerio de Defensa informó sobre la continuación del esfuerzo para desmantelar a estas organizaciones y contener sus movimientos en el país africano.

El comunicado oficial subrayó el compromiso del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular con las familias de los soldados y la determinación para continuar las acciones destinadas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad frente a la amenaza que representan los grupos armados, mencionó el medio en su cobertura.

Los hechos recientes ponen de manifiesto la persistente presión que enfrenta Argelia por parte de facciones islamistas armadas, cuyas actividades han mantenido en alerta a las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Defensa reiteró la importancia de las intervenciones militares para impedir la expansión y consolidación de estos grupos en territorio nacional.