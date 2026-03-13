Merz califica de "error" la decisión de Trump de retirar sanciones al petróleo ruso

Durante una rueda de prensa en la isla de Andoya, en el norte de Noruega, el canciller alemán Friedrich Merz expuso que los líderes de seis miembros del G7 manifestaron su rechazo a una relajación de las sanciones energéticas que pesan sobre Rusia. Según informó Europa Press, Merz indicó que tal postura común reafirma la convicción de que cualquier paso hacia la flexibilización de restricciones internacionales enviaría un mensaje inadecuado a Moscú en medio del conflicto en Ucrania. El canciller manifestó su desacuerdo con la decisión reciente de Estados Unidos de modificar el régimen de sanciones al crudo ruso.

Tal como recogió Europa Press, Merz cuestionó la medida adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense, consistente en emitir una licencia que permite la compra de petróleo ruso ya cargado en buques. Esta medida reduce temporalmente las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Washington argumentó que la resolución busca asegurar el acceso global al suministro petrolero existente, especialmente ante el reciente encarecimiento internacional del barril de Brent, quien ha alcanzado casi los 100 dólares como resultado de la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Esta situación ha sido provocada por la tensión derivada de la acción militar estadounidense e israelí y la respuesta de Irán, afectando directamente el flujo de hidrocarburos.

El líder alemán subrayó que relajar las sanciones es percibido como un error y recalcó la necesidad de seguir aumentando la presión internacional sobre Moscú, al considerar que el gobierno ruso no ha mostrado disposición a negociar el fin de la guerra. Merz señaló que, pese a las dificultades generadas por la crisis energética global, la intensidad de las restricciones constituye un elemento de presión para desalentar la continuación del conflicto. También enfatizó que cualquier suavización en este sentido resulta contraproducente y puede interpretarse como una señal de debilidad o falta de determinación de la comunidad internacional.

Junto a Merz, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store coincidió en la importancia de mantener firmes las sanciones energéticas. Según consignó Europa Press, Store expresó que el mensaje central hacia Rusia debe ser el cese inmediato de la guerra en Ucrania. Añadió que los gobiernos occidentales tienen la responsabilidad de ejercer presión, particularmente a través de decisiones tomadas en el sector de la energía, para contribuir al fin de las hostilidades.

Europa Press detalló que la decisión estadounidense responde también a la escalada en los precios del petróleo, impulsada por factores geopolíticos y la vulnerabilidad del tráfico marítimo en rutas estratégicas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Europa y aliados del G7 debaten de manera recurrente sobre el equilibrio entre la respuesta económica a Moscú y la estabilidad de los mercados energéticos globales. La medida de Washington plantea interrogantes dentro de la Unión Europea, donde algunos países defienden mayor contundencia frente a Rusia mientras otros buscan evitar mayores impactos en los precios y el suministro.

Fuentes gubernamentales alemanas citadas por Europa Press explicaron que el gobierno alemán considera fundamental coordinar las medidas internacionales para que estas mantengan su eficacia. Merz insistió en que la coordinación multilateral es clave y reiteró que lo decidido por el Ejecutivo estadounidense no refleja el consenso europeo previo. En este contexto, las autoridades alemanas evaluarán el impacto de la decisión estadounidense sobre el mercado y sobre la postura común europea hacia Rusia.

La licencia temporal emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca, según información recogida por Europa Press, mitigar las consecuencias negativas para los consumidores globales a raíz de las disrupciones en el suministro petrolero. El objetivo planteado desde Washington consiste en garantizar que el petróleo ruso, ya transportado fuera de los puertos, pueda llegar a los compradores sin estar sujeto a las restricciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania. No obstante, tal decisión ha abierto un debate sobre las posibles consecuencias en el frente diplomático y en la efectividad de las sanciones.

La crisis energética internacional, descrita por Europa Press a partir de reportes oficiales, ha exacerbado tensiones entre los principales aliados de occidente. Las diferencias en la gestión de las sanciones se traducen en posicionamientos distintos respecto a cómo afrontar simultáneamente la presión sobre Moscú y los desafíos de los mercados energéticos. Los funcionarios alemanes y noruegos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, sostienen que la única vía para influir en la política rusa y buscar una conclusión del conflicto es a través del mantenimiento y potencial endurecimiento de restricciones económicas. La situación permanece sujeta a próximas decisiones dentro del G7 y la Unión Europea, conforme evolucione la situación en el terreno y el mercado energético internacional.