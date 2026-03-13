Mario Casas, novio de Melyssa Pinto, se pronuncia sobre la polémica entre actores e influencers por los Goya

En plena promoción de su nueva película, 'Zeta', un thriller de espías dirigido por Dani de la Torre que se estrena el próximo 20 de marzo en Prime Video, Mario Casas ha roto su silencio sobre la polémica desatada entre actores e influencers tras la gala de los Goya, a la que no fueron invitados rostros del mundo de la interpretación como Yolanda Ramos, o Norma Ruiz, pero sí creadoras de contenido como Rosanna Zanetti, Dulceida, o Laura Escanes.

Novio de la popular instagrammer Melyssa Pinto, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' no ha dudado en mojarse y ha reconocido que ve "extraño" que ganadores del Goya se queden fuera de la gran noche del cine español, pero que en cambio sí haya sitio para los creadores de contenido invitados por las marcas a la gala.

De lo más diplomático, consciente de que su opinión va a ser analizada con lupa al mantener una relación sentimental con una de las influencers más conocidas de nuestro país, Mario ha señalado que cree que "hay sitio para todos", siempre que la asistencia de 'influencers' a eventos cinematográficos no implique la ausencia de trabajadores de la industria.

"A veces, gente del gremio se queda fuera", ha añadido, reconociendo que lo que ve "extraño" es que se excluya "de los premios del cine" a personas de la industria, ya sean académicos o equipos técnicos "que han podido ganar varios Goyas". "Eso es lo que me resulta raro, ver a compañeros que hayan podido decir eso, que no hayan podido asistir a la gala del cine cuando han sido parte de, y son parte de... Eso es lo que me parece más raro", ha confesado.

En todo caso, el ganador del cabezón a mejor actor en 2021 por 'No matarás' y nominado en la pasada edición por 'Muy lejos', ha admitido que "es un tema complicado" e insiste en que "hay espacio para todos" en las galas y eventos cinematográficos: "Y si eso consigue que el cine español llegue a más personas y lo conozca más gente y llegue más público, pues bienvenido sea".

"A mí me parece interesante que creadores de contenido o 'influencers' abran una ventana a gente que venga a conocer el cine y las películas", ha expresado con sinceridad, afirmando que "si a nivel de márketing puede funcionar... ok".

Al hilo también del otro gran tema que marcó la última edición de los Goya, la presencia de mensajes políticos que tomaron protagonismo con el "no a la guerra" como telón de fondo de muchos discursos, Casas ha comentado que no sabe si, como reclaman algunos, cine y política deberían estar separados. Y es que, ha recordado el actor, "la política está sumergida en la vida, en todo".

"Entonces, separados, tanto como separados... no sé. Pero bueno, son temas complicados que es difícil poder hablar de ellos en tres frases. Son temas, tanto este como el otro que me preguntas (el de los influencers) que tienden más a conversaciones más largas para ver lo que cada uno piensa", ha reflexionado.