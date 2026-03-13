La selección femenina recibirá a Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la elección del Estadi Mallorca Son Moix como sede para el enfrentamiento entre la selección nacional femenina y el combinado de Inglaterra, en un contexto en el que la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) festeja su centenario y se buscó dar relevancia institucional al evento. Según detalló la RFEF, este encuentro corresponde a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 y tendrá lugar el próximo 5 de junio.

De acuerdo con la información publicada, España, vigente campeona del mundo, recibirá a la selección femenina de Inglaterra en el estadio del RCD Mallorca, que dispone de una capacidad para 25.736 espectadores y cuenta con la calificación de cuatro estrellas por parte de la UEFA. Este duelo se considera decisivo en la lucha por el único cupo directo disponible para la próxima Copa del Mundo, ya que se enfrentan las actuales campeonas mundiales y las campeonas de Europa.

La selección española femenina regresa así al Mallorca Son Moix después de nueve años. La última vez que el equipo nacional disputó un partido en este recinto fue a finales de noviembre de 2017, cuando logró un marcador favorable de 4-0 sobre Austria, en un compromiso de clasificación para el Mundial de Francia 2019, según consignó la RFEF. La elección del escenario, en colaboración con la FFIB, responde también a la conmemoración del aniversario de la federación balear, lo que añade un componente simbólico a la sede del encuentro.

El medio oficial de la selección explicó que el partido tiene gran relevancia para la clasificación mundialista. Sólo el primer lugar del grupo alcanzará el acceso directo al torneo internacional, lo que otorga al enfrentamiento una trascendencia particular. Ambas selecciones se han consolidado como referentes en el fútbol europeo y mundial, sumando títulos recientes; España se coronó campeona en la última edición del Mundial, mientras que Inglaterra ostenta el actual título continental.

La RFEF subrayó que la capacidad y calidad del Estadi Mallorca Son Moix cumplen con los requerimientos establecidos por la UEFA para organizar partidos de esta índole. El estadio, propiedad del RCD Mallorca, presenta infraestructuras modernizadas y una amplia experiencia en la celebración de eventos deportivos de alta exigencia. La directiva del fútbol femenino español remarcó el apoyo institucional como un elemento fundamental para la designación de la sede, en coordinación con autoridades autonómicas y deportivas de las Islas Baleares.

La próxima cita representará una oportunidad para la afición local de presenciar un choque de alto nivel internacional. El último antecedente del equipo español en Palma de Mallorca, con una victoria concluyente ante Austria, se enmarca dentro de una racha positiva de la selección como local durante partidos clasificatorios, informó la RFEF. La federación balear, por su parte, ha señalado el partido como uno de los momentos centrales de la celebración por los cien años de historia del organismo.

Por su parte, la organización inglesa aceptó disputar el compromiso en territorio español y resaltó la importancia del partido tanto para su plantel como para las aspiraciones de clasificación. El enfrentamiento entre España e Inglaterra ofrece características singulares por el contexto deportivo y por la elección de una sede que no acoge partidos de la selección con frecuencia, según puntualizó la RFEF.

España buscará asegurar su presencia en la máxima competición internacional enfrentando a un rival directo que también aspira a liderar el grupo clasificatorio. La planificación logística y operativa alrededor del encuentro incluye la coordinación con organismos de seguridad, la disposición de servicios para los aficionados y la promoción local e internacional del evento, según precisó la RFEF en su anuncio.

La elección del Estadi Mallorca Son Moix responde así a factores deportivos, históricos y de apoyo institucional, en un contexto de máxima exigencia para el seleccionado femenino. La selección nacional, dirigida por un cuerpo técnico consolidado, afronta el reto ante Inglaterra con el objetivo de mantener la dinámica positiva que ha caracterizado sus últimas campañas en fases de clasificación europeas y mundiales.