La ONU asegura que continúa "presionando" a Israel y Egipto para reabrir Rafá y otros pasos fronterizos

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha remarcado este jueves que desde la organización continúan "presionando" a sus homólogos en Israel y Egipto en aras de que sea reabierto el paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, así como el resto de pasos fronterizos.

"Seguimos presionando a nuestros homólogos israelíes y egipcios para que reabran no solo Rafá, sino también los demás pasos fronterizos", ha precisado en rueda de prensa el portavoz de António Guterres, como respuesta a preguntas de los medios sobre posibles negociaciones para la reapertura de dicho paso con vistas a posibles evacuaciones médicas.

En esa línea, tras alertar de que la situación en Gaza "sigue siendo grave" por cuenta de ataques, bombardeos y tiroteos que sacuden a "toda la franja", el portavoz ha recordado que el paso fronterizo de Kerem Shalom sigue siendo "el único paso operativo" para la entrada de carga humanitaria.

"Todos los pasos fronterizos deben estar abiertos para permitir que las personas se desplacen voluntariamente, incluidas las evacuaciones médicas y quienes desean regresar a Gaza", ha considerado Dujarric para, seguidamente, ahondar en la importancia de "aliviar el cuello de botella" que se forma en Kerem Shalom.

Cabe recordar que el paso de Rafá fue cerrado "hasta nueva orden" por las autoridades militares israelíes el pasado 28 de febrero, alegando "ajustes de seguridad" derivados del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entonces, el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí aseguró que el cierre de los pasos no tendría "ningún impacto en la situación humanitaria en la Franja de Gaza" porque, insistió, habían entrado "cantidades sustanciales de alimentos desde el inicio del alto el fuego" que suponían "cuatro veces las necesidades nutricionales de la población".

No obstante, Dujarric ha lamentado que unas 400.000 personas han recibido raciones de alimentos que "tuvieron que reducirse a la mitad" en febrero porque muchos camiones fueron rechazados en el paso fronterizo de Kerem Shalom, cuando los equipos intentaban reponer las existencias.

A ello se suma, ha advertido, que algunos socios se han visto obligados a cambiar comidas calientes que ofrecen en los comedores comunitarios, mientras que otros han tenido que "suspender" la distribución de productos frescos debido a la "escasez y altos precios".

"Es importante tener en cuenta que el acceso a los alimentos no solo depende de la ayuda humanitaria sino también del acceso a los productos comerciales que se introducen en Gaza", ha espetado.