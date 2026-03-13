Israel carga contra España tras el cese de su embajadora y lo vincula a las amenazas de Irán en Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel lanzó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la coincidencia temporal entre la salida de la embajadora española en ese país y un reciente anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el uso del estrecho de Ormuz. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, el Gobierno israelí preguntó públicamente si existen vínculos entre ambas decisiones, ya que la salida de la diplomática española se produjo solo dos días después de que Irán condicionara el libre tránsito marítimo por Ormuz a la ruptura de relaciones con Estados Unidos e Israel.

Según reportó la fuente, Israel relacionó la decisión española con la declaración difundida el 9 de marzo por la Guardia Revolucionaria de Irán, en la que se aseguraba que cualquier país, árabe o europeo, que expulsara a los embajadores de Israel y Estados Unidos podría contar con acceso sin restricciones al estrecho de Ormuz. Israel afirmó mediante su canal oficial que “España retira a su embajadora en Israel apenas dos días después de que la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunciara que condiciona el acceso al estrecho de Ormuz a la ruptura de relaciones con Estados Unidos e Israel. ¿Coincidencia?”.

El medio detalló que España decidió prescindir de su embajadora en Israel, Ana Sálomon, el miércoles pasado. Sálomon ya había sido llamada a consultas en septiembre de 2025 debido a las expresiones de autoridades israelíes contra el Gobierno español y las sanciones adoptadas por Israel en contra de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. Las medidas se dictaron después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un conjunto de acciones dirigidas a frenar los hechos referidos como "genocidio" en la Franja de Gaza.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, justificó la medida al señalar la falta de señales de distensión por parte del Gobierno israelí, así como la persistencia de declaraciones ofensivas provenientes de figuras políticas de ese país, según consignó la fuente original. Pese a la llamada a consultas de la embajadora israelí en Madrid en mayo de 2024, tras el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de España, hasta la fecha el Gobierno español había sostenido su representación diplomática en Israel en el máximo nivel.

Actualmente, Israel no cuenta con embajador en España, dado que mantiene como máxima representante en Madrid a la encargada de negocios Dana Erlich, informó el medio. Por su parte, las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan un momento de tensión acentuada, marcada por decisiones unilaterales y comunicaciones cruzadas que reflejan el desacuerdo respecto a la gestión de la crisis en Oriente Próximo.

De acuerdo con los datos provistos, el contexto de estas gestiones diplomáticas coincide con un clima de intensificación del conflicto en la región. El Gobierno israelí ha realizado acciones, en conjunto con Estados Unidos, que según cifras oficiales han resultado en más de 1.200 fallecidos en Irán. Entre estos se incluyen figuras de alto rango como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como ministros y altos funcionarios militares. La respuesta iraní se tradujo en el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos israelíes y estadounidenses en diferentes puntos de Oriente Próximo, entre ellos bases militares.

El medio indicó, además, que las decisiones tomadas por ambos gobiernos en el ámbito diplomático se producen en un entorno internacional marcado por la presión sobre los países europeos y árabes para definir su postura en torno al conflicto en Oriente Próximo, las relaciones con Israel y Estados Unidos, así como la influencia de Irán en las rutas estratégicas de comercio marítimo, como el estrecho de Ormuz.

El Ejecutivo español fundamentó el relevo de su representante diplomática en el rechazo a la continuidad de declaraciones y medidas consideradas, según sus términos, como “injuriosas y calumniosas” por parte de altos cargos gubernamentales de Israel. El medio recordó que estas acusaciones y respuestas gubernamentales han tensionado de forma creciente la relación bilateral entre Madrid y Tel Aviv durante los últimos meses, en especial tras el reconocimiento español del Estado palestino.

La cuestión del acceso al estrecho de Ormuz continúa generando debate internacional, en tanto la declinación de España a expulsar formalmente a los embajadores estadounidense e israelí sitúa su caso fuera de la condición explicitada por la Guardia Revolucionaria iraní para garantizar el libre tránsito en esa vía estratégica. No obstante, el cuestionamiento público planteado por Israel mantiene activa la controversia sobre eventuales alineamientos políticos en el marco de la crisis regional.

En este contexto, la pérdida de representación al más alto nivel entre España e Israel deja los contactos diplomáticos bajo la interlocución de encargados de negocios en ambas capitales, según informó la fuente. Los acontecimientos señalados integran una serie de medidas que reflejan la inestabilidad diplomática y la dificultad de avanzar en la recomposición de relaciones mientras persiste la confrontación discursiva y la falta de avances hacia el entendimiento.