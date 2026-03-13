Agencias

Garamendi (CEOE) pide "equilibrar" las medidas por la guerra de Irán para no crear un proceso inflacionista

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "equilibrar" las medidas ante el conflicto en Oriente Próximo para no generar un procesos inflacionista en España, lo que supone atender "a la realidad de cada momento" para saber lo que hay que implementar o no.

Así lo ha indicado este viernes al ser preguntado por la prensa durante el encuentro '15 años de compromiso con España' organizado por CEOE-Cepyme con la directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz.

Garamendi ha asegurado que en la reunión mantenida ayer por los agentes sociales y el Gobierno para abordar las medidas frente a la guerra de Irán, el Ejecutivo no les planteó ninguna acción concreta, sino la intención de ir evaluando la situación.

Por su lado, según ha informado Garamendi, la CEOE propuso al Gobierno que no se apliquen bonificaciones en el caso del transporte, porque son un "problema" especialmente para las pequeñas gasolineras, sino que se hagan descuentos directamente de los impuestos.

"Es cierto que hay que saber cuál es la tendencia o no de lo que son los precios en estos momentos del petróleo, de la gasolina, del gasoil porque evidentemente cuando tú ves en un día, como ha pasado esta semana, que pasa el precio del barril de 90 a 110 y a la tarde baja 90 pues todavía es pronto para saber evaluar lo que hay que hacer", ha expuesto.

Garamendi ve necesario ir viendo cómo evoluciona el conflicto y plantear medidas en función de las necesidades. En este sentido, ha asegurado que la CEOE está en contacto con todos los sectores y territorios para que les trasmitan cuáles son sus prioridades.

"En el campo estamos con el tema de efectivamente de los precios de los carburantes, pero también todo el tema de los fertilizantes les afecta de una forma muy importante, es decir, yo creo que tenemos que ver en cada momento insisto", ha expuesto.

PROHIBICIÓN DE DESPEDIR DE DÍAZ

Preguntado por el mensaje de ayer de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a las empresas sobre que no hay que despedir a nadie por causas derivadas del conflicto en Irán, Garamendi ha indicado que las empresas no despiden por "voluntad", sino porque no hay otra opción.

"Cuando en una empresa hay despidos o tiene que haber una reestructuración, no es porque el empresario disfruta despidiendo a nadie. (...) La empresa lo que quiere es cuidar a su gente y la empresa lo que plantea permanentemente si puedes incluso crecer en el empleo", ha añadido.

