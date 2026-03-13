El INE confirma que el IPC se mantuvo en el 2,3% en febrero pese a subir el precio de los alimentos un 3,2%

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido que las cifras de inflación correspondientes a marzo reflejarán los efectos del alza en los precios energéticos provocados por la guerra en Irán, lo que supondrá una variación respecto al mes anterior. Según detalló Europa Press tras una entrevista con el titular de Economía en RNE, los datos todavía no incorporan el impacto del conflicto, pero el Gobierno ya anticipa que el entorno inflacionario se verá condicionado de cara al próximo informe mensual. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que la bajada del precio de la electricidad ha permitido apuntalar la estabilidad de los precios al consumo durante el mes de febrero.

De acuerdo con el INE, el Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en febrero una tasa interanual del 2,3%, la misma cifra que en enero. Este dato representa el cierre de un periodo de tres meses consecutivos en los que la inflación mostraba descensos. El informe señala que aunque subieron los precios en sectores como restaurantes, alojamientos y alimentos, el descenso experimentado en el coste de la energía eléctrica compensó estas alzas, contribuyendo al mantenimiento de la tasa global.

Tal como publicó el INE, los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron un aumento interanual de precios del 3,2% en febrero, lo que supone dos décimas más en comparación el mes previo. Según la estadística oficial, esta subida responde a la falta de descensos en los precios de aceites, grasas, pescados y mariscos, productos que hace un año mostraron abaratamiento. El INE destacó que la estabilidad de estos precios en la actualidad ha influido en el repunte.

El informe detalla que el grupo de vivienda, que incluye los precios energéticos del hogar, registró una disminución de ocho puntos en su tasa interanual, situándose en el 1,9%. Este comportamiento se atribuye al abaratamiento de la electricidad respecto al año anterior. En contraste, el grupo de restaurantes y servicios de alojamiento subió tres décimas su tasa interanual, hasta el 4,8%, mostrando una aceleración en el ritmo de encarecimiento en estos servicios.

Según informó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la tendencia a la estabilización de la inflación se debe, principalmente, a esa caída en el precio de la electricidad, que ha logrado contrarrestar los incrementos en los sectores de restauración y alimentación. La cartera ministerial resaltó la importancia de estos factores a la hora de explicar la evolución del IPC.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, el INE confirmó que se situó en el 2,7% en febrero; una décima más que en enero y el nivel más elevado desde agosto de 2024, cuando también alcanzó ese porcentaje. Esta subida refleja que los componentes más estables del consumo también han experimentado presiones al alza, lo que deja entrever un escenario de inflación menos condicionado por elementos volátiles.

A nivel mensual, la comparación entre febrero y enero muestra que el IPC aumentó un 0,4%, el mayor incremento en un solo mes desde octubre, momento en el que la subida fue del 0,7%. Entre las causas de esta variación mensual, el INE señala el encarecimiento de los precios de restaurantes y servicios de alojamiento en un 0,9%, seguido por el transporte, con una subida del 0,8% ligada al alza en los carburantes para vehículos personales. También los alimentos se situaron al alza en febrero, con un 0,6% más respecto a enero, impulsados por el mayor coste de frutas, frutos secos, hortalizas, legumbres y patatas.

El índice armonizado de precios al consumo (IPCA), utilizado para facilitar la comparación a nivel europeo, incrementó su tasa interanual en una décima hasta el 2,5%. Su variación mensual coincide con la del IPC nacional, situándose también en el 0,4%. Estadística subraya que estas cifras consolidan la tendencia observada en el primer tramo del año, aunque permanecen sujetas a posibles cambios en el marco internacional y en la evolución de los mercados energéticos.

El anuncio de que la guerra en Irán repercutirá en el coste energético de marzo mantiene la atención puesta en la evolución de los datos durante los próximos meses. El propio ministro Cuerpo reconoció que “veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos”, tras señalar que la inflación en febrero se mantuvo en torno al 2,3%.

El informe del INE, según consignó el medio, coincide con los datos adelantados al cierre del mes pasado y confirma tanto la pausa en la tendencia bajista del IPC como los principales factores que la han motivado. Las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística proporcionan una fotografía detallada de la composición inflacionaria actual, mostrando el peso específico de la electricidad en la contención de la inflación y destacando los sectores económicos que continúan con presión al alza.

El organismo estadístico también ofrece una base para el seguimiento de las variaciones macroeconómicas en España, permitiendo anticipar las posibles repercusiones derivadas de las tensiones internacionales y de la evolución de los precios en las materias primas que afectan al mercado energético. La atención de los analistas y los responsables económicos se centra ahora en la evolución de los datos a publicar para el mes de marzo, que recogerán ya el primer impacto del contexto internacional en el coste de la energía.