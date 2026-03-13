Un comunicado difundido por el Ministerio de Salud de Líbano, citado por la agencia oficial NNA, informó sobre un reciente ataque en la localidad de Al Fawar, cerca de Sidón, la tercera urbe más poblada del país, en el contexto de una escalada militar que ha dejado un saldo de cerca de 700 fallecidos y más de 800.000 desplazados en suelo libanés. En paralelo a estos hechos, el Ejército de Líbano emitió una advertencia pública relacionada con la seguridad digital, señalando la circulación de material propagandístico arrojado desde aeronaves israelíes sobre el espacio aéreo de Beirut. Según consignó NNA, uno de los principales medios informativos del país, la advertencia enfatizó que los folletos lanzados sobre la capital libanesa contienen códigos QR que enlazan directamente con plataformas como WhatsApp y Facebook, usados como canales informales para establecer contacto con la denominada Unidad 404 del Ejército israelí, vinculada al reclutamiento de colaboradores para operaciones de inteligencia.

El medio NNA detalló que los folletos esparcidos por aviones israelíes han impactado especialmente en los barrios de Verdun, Hamra y Ain Al Mraisé, sectores céntricos y densamente poblados de Beirut. La operación aérea se realizó a mediodía, y el material caído contenía mensajes claros relacionados con la política interna de seguridad en Líbano y las tensiones en curso, afirmando: “Para beneficio de todos, es mejor que estas páginas se llenen de palabras. Por lo tanto, deben desarmar a Hezbolá”, una consigna atribuida al mensaje del Ejército de Israel, según información publicada por la agencia NNA.

Tal como informó la agencia local, las Fuerzas Armadas libanesas procedieron a emitir mensajes a la ciudadanía, donde pidieron evitar el escaneo de los mencionados códigos y alertaron sobre los riesgos asociados a ingresar a los enlaces incluidos en el material. El comunicado advierte no solo sobre las potenciales consecuencias legales que enfrentan quienes accedan a tales contenidos, sino también sobre los riesgos de seguridad digital, ya que estos enlaces podrían facilitar prácticas como la intervención remota de teléfonos móviles y el acceso indebido a datos personales.

La operación de lanzamiento de folletos sobre la capital libanesa ocurrió en un momento en que el conflicto entre Israel y Líbano se encuentra en una fase crítica. Según publicó NNA, la ofensiva israelí se intensificó después del lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá, en represalia por el asesinato de Alí Jamenei, principal autoridad religiosa de Irán, en el contexto de ataques estadounidenses e israelíes contra ese país. Las autoridades libanesas, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por el medio, han contabilizado cerca de 700 víctimas mortales desde el comienzo de estos ataques y han informado que más de 800.000 residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al conflicto armado y los operativos militares israelíes en zonas del sur de Líbano.

Según informaron las Fuerzas Armadas de Líbano a través de redes sociales, la Unidad 404 del Ejército israelí, mencionada en los folletos, desempeña funciones relacionadas con la captación de información y el reclutamiento de personal local. La alerta difundida a la población en relación con los códigos QR también subraya la posibilidad de que los teléfonos celulares que interactúen con estos enlaces puedan ser objeto de vigilancia, hackeo y robo de información sensible. A criterio de las autoridades militares, la manipulación de este tipo de mensajes no solo constituye una amenaza individual, sino que representa también un riesgo para el conjunto de la seguridad nacional.

El despliegue de propaganda por vía aérea y el uso de tecnologías digitales en el marco de la estrategia de Israel han introducido nuevas preocupaciones entre los organismos de defensa de Líbano, según comentó la agencia NNA, así como en la población civil. Los folletos, que utilizaban recursos visuales y digitales, buscaban abrir vías de comunicación entre la inteligencia israelí y potenciales informantes en territorio libanés, a través de aplicaciones ampliamente utilizadas y de fácil acceso.

El conflicto regional ha generado no solo consecuencias materiales y humanas sino también un desplazamiento masivo dentro de Líbano, estimado, según cifras oficiales citadas por NNA, en más de 800.000 personas. El incremento de la violencia, sumado a operaciones militares como la distribución de propaganda con tecnología QR, refleja el uso innovador de medios psicológicos e informáticos en la actual crisis, en la que los civiles se encuentran cada vez más expuestos tanto a los daños directos de los bombardeos como a nuevas formas de espionaje y manipulación digital.

El mensaje contenido en los folletos de propaganda, que hacía un llamado a la desmilitarización de Hezbolá, coincide con la ofensiva militar y multinivel emprendida por Israel, relacionada tanto con disputas territoriales como con intentos de debilitar el respaldo social del partido-milicia en Líbano. La maniobra también ha sido interpretada por fuentes militares libanesas, según publicaciones de NNA, como parte de una campaña dirigida a socavar la cohesión interna de las comunidades locales, mediante la explotación de canales de comunicación digitales y tradicionales.

Las autoridades libanesas han reiterado, en comunicados recogidos por NNA, la importancia de abstenerse de responder a los mensajes o entrar en contacto a través de los enlaces provistos en los folletos, enfatizando que toda interacción podría conllevar sanciones legales en el marco de las leyes de seguridad interna del país, así como exponer a los usuarios a delitos informáticos. Bajo este contexto, el aviso emitido por el Ejército libanés no solo se refiere al contenido de la propaganda, sino al modo en que la tecnología se integra al conflicto, ampliando el espectro de riesgos que enfrenta la población civil.