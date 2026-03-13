El diésel se ha disparado un 26,5% y la gasolina un 14,2% desde el estallido del conflicto en Irán

El precio promedio del litro de diésel se ha disparado un 26,5% en lo que va de mes de marzo, desde que el pasado 28 de febrero estalló el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha desatado una escalada en el precio del barril de crudo, mientras que el de gasolina se ha incrementado un 14,17% en el mismo periodo, según datos recopilados en la Península y Baleares de la herramienta lanzada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para monitorizar la evolución de los precios de los carburantes.

En concreto, el pasado 28 de febrero el precio medio del litro de gasóleo A en la Península Ibérica se situaba en los 1,45 euros y se ha ido incrementando día a día hasta tocar este viernes los 1,834 euros de promedio.

En el caso de la gasolina 95 su precio medio para un litro el 28 de febrero era de 1,496 euros, habiendo así escalado hasta este viernes hasta los 1,708 euros.

De esta manera, el diésel ha llevado a cabo un 'sorpasso' que no se veía desde la guerra de Ucrania en 2022 y, tradicionalmente más barato que la gasolina debido a su menor carga impositiva, ahora es más de un 7% más caro.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible que, además, es surtido, en gran parte, por Oriente Próximo.

En 2025, los precios de la gasolina (1,504 euros/litro) y el gasóleo A (1,434 euro/litro) bajaron respecto a 2024. Sin embargo, desde el 28 de febrero, el guion ha cambiado bruscamente, debido a la guerra en Oriente Próximo y a que el precio del Brent está disparado.

La CNMC venía publicando información actualizada sobre precios de electricidad, gas o carburantes, aunque, en un momento de especial sensibilidad en los precios, y con el fin de reforzar la transparencia y facilitar a los consumidores un mejor acceso a la información sobre los precios y márgenes, se ha incrementado esa publicación a una frecuencia semanal, concretamente para carburantes.

POR OPERADORES.

Según los datos del comparador del regulador, que llevará a cabo una actualización de los mismos el miércoles de cada semana, por operadores -con más de una decena de estaciones de servicio-, la media más baja en la Península para el precio del litro de diésel en lo que va de mes de marzo es para Tamoil, con 1,558 euros; seguida de Ballenoil, la 'low cost' de Moeve, con 1,585 euros; y los independientes, con 1,629 euros.

Dentro de los grandes grupos, en el caso de Disa el precio medio del litro de gasóleo se sitúa en lo que va de marzo en los 1,666 euros; en Galp es de 1,668 euros; para las de BP, de 1,722 euros; para las de Repsol, de 1,73 euros; y para las de Moeve, de 1,736 euros.

En lo que respecta a la gasolina 95, Tamoil también ha ofrecido el mejor precio medio en lo que va de mes, con 1,522 euros el litro, seguido de Ballenoil, con 1,542 euros, y las independientes, con 1,576 euros.

De los grandes grupos, las de Galp han dado un precio medio en estos primeros 13 días de marzo de 1,611 euros por litro de gasolina; las de Disa, de 1,62 euros; las de Repsol, de 1,66 euros; las de BP, de 1,66 euros; y las de Moeve, de 1,664 euros.

Por provincias, en lo que va de marzo, el precio medio del diésel oscila desde los 1,631 euros, 1,647 euros o 1,655 euros que ha marcado en Lleida, Tarragona y Zaragoza, respectivamente, las tres más baratas, frente a los 1,704 euros y 1,752 euros de Ourense y Baleares, las dos más caras.

Para la gasolina 95, los menores precios medios en estos 13 días de marzo se han registrado en Valladolid, Lleida y Cádiz, con 1,590 euros, 1,593 euros y 1,604 euros, respectivamente. Los más caros se han dado nuevamente en Baleares, con 1,687 euros, y Ávila, con 1,651 euros.