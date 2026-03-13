El arquiteco chileno Smiljan Radic, premio 'Pritzker 2026', participará en Logroño en la edición de 'Concéntrico 26'

El arquitecto chileno Smiljan Radic, desde ayer Premio Pritzker 2026, considerado el máximo reconocimiento internacional en el campo de la arquitectura, participará en la próxima edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Concéntrico que se celebrará en Logroño entre el 18 y el 23 de junio.

El anuncio del Premio, realizado ayer mismo, ha sido recibido con especial emoción por el equipo del Festival ya que Radic visitó Logroño hace apenas unas semanas, a finales de febrero, para elegir la ubicación de la instalación que desarrollará en la ciudad dentro de la nueva edición de Concéntrico.

La presencia del arquitecto chileno en el festival responde plenamente a la naturaleza de su trabajo. Su trayectoria está marcada por la experimentación con los materiales, por una profunda relación con el paisaje y por una arquitectura que busca intensificar la experiencia humana y la memoria cultural.

Radic se convirtió ayer en el 55º ganador del Premio Pritzker, galardón otorgado desde 1979 por la Fundación Hyatt y conocido como el 'Nobel de la Arquitectura', sucediendo en el palmarés al arquitecto chino Liu Jiakun, ganador en 2025, y al japonés Riken Yamamoto, premiado en 2024.

Durante su visita a Logroño el pasado mes de febrero, el arquitecto chileno recorrió distintos espacios de la ciudad para seleccionar el lugar donde se instalará su proyecto para 'Concéntrico'. Finalmente se decantó por la parcela situada entre el río Ebro y el casco antiguo de la ciudad, conocida por haber sido durante un tiempo el emplazamiento previsto para la empresa Bosonit.

EL PRIMER CONTACTO FUE EN DICIEMBRE POR VIDEOLLAMADA

El primer contacto con el Premiado tuvo lugar el 24 de diciembre en una videollamada desde San Millán de la Cogolla a Santiago de Chile. Ya en aquel primer encuentro se declaró seguidor del festival desde hace algunas ediciones y mostró a Javier Peña, director del Festival, su disposición a viajar hasta Logroño para conocer de cerca las posibilidades de intervenir en la ciudad con uno de sus "circos pobres".

Finalmente, su proyecto para Concéntrico planteó trasladar desde Chile a Logroño un "circo pobre" de aproximadamente 20 metros de diámetro para instalarlo temporalmente en un terreno blando dentro del contexto de Concéntrico 2026. Se trata de una estructura efímera y ligera, inspirada en los circos itinerantes que recorren las costas chilenas, construida con telas plásticas simples y pensada para montarse, desmontarse y transportarse con facilidad.

El circo funcionará como un espacio comunitario abierto. En su interior se dispondrían seis pantallas colocadas directamente sobre el suelo, acompañadas por algunas sillas plegables de circo distribuidas libremente alrededor. En estas pantallas se proyectará, de forma desincronizada, la película 'Le petit chapiteau' (1963) de Joris Ivens filmada en Valparaíso. La instalación busca crear una experiencia colectiva dentro de un espacio frágil, colorido y temporal que evoca la movilidad y el carácter popular del circo.'

El jurado del Premio Pritzker destacó en su fallo que la obra de Smiljan Radic recuerda que "la arquitectura es un arte". Asimismo, subrayó que su trabajo se sitúa "en la encrucijada entre la experimentación material y la memoria cultural", señalando que sus edificios pueden parecer a veces frágiles o temporales, pero ofrecen espacios profundamente humanos y sensibles al contexto. Una definición que conecta de forma muy directa con la filosofía del Festival Concéntrico.

Nacido en Santiago de Chile en 1965, Smiljan Radic Clarke estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente amplió su formación en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, en Italia.

En 1995 fundó su propio estudio y desde entonces ha desarrollado una trayectoria que combina arquitectura, arte y experimentación con materiales. A lo largo de más de tres décadas de trabajo, Radic ha desarrollado una práctica arquitectónica caracterizada por proyectos que dialogan con el entorno natural y cultural, explorando la relación entre lo monumental y lo íntimo, lo artesanal y lo industrial.

Gran parte de su obra se ha construido en Chile, aunque su influencia se ha expandido internacionalmente a través de proyectos culturales, instalaciones y pabellones experimentales que han consolidado su presencia en el panorama arquitectónico mundial.

Entre los proyectos más representativos de Smiljan Radic destacan el Pabellón de la Serpentine Gallery (2014), en Londres, una estructura translúcida de fibra de vidrio apoyada sobre grandes piedras que explora la relación entre naturaleza y refugio; el Teatro Regional del Biobío, en Concepción, un edificio cultural que se integra con el paisaje fluvial y urbano; la Casa para el Poema del Ángulo Recto, en Chile, inspirada en una obra de Le Corbusier, concebida como un espacio de contemplación y experimentación espacial y la Casa Chica, una pequeña vivienda experimental construida en la cordillera de los Andes durante los inicios de su carrera.

Estas obras reflejan la constante búsqueda de Radic por crear arquitecturas que parecen suspendidas entre lo permanente y lo efímero, donde el material y la luz juegan un papel fundamental en la experiencia del espacio.