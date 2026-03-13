EEUU pone su punto de mira en las fuerzas navales iraníes del estrecho de Ormuz mientras multiplica sus ataques

La asignación de un investigador independiente con rango de general al caso del ataque aéreo que destruyó una escuela infantil en Irán, provocando la muerte de más de 150 niñas, destacó entre los anuncios realizados por las autoridades militares estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) encargó a este oficial “completar una investigación de mando” para esclarecer los hechos y su autoría, según consignó el medio original.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, explicó en una rueda de prensa acompañado por Hegseth que la estrategia militar de Estados Unidos respecto a Irán se centra actualmente en la destrucción de los activos navales iraníes en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con la información publicada, Caine declaró que esta misión constituye la “prioridad” del operativo, con el objetivo de atacar la actividad de minado, las bases navales, los almacenes y los misiles iraníes que podrían alterar las operaciones en la estratégica vía marítima.

Según detalló el general Caine, solo en la jornada de este viernes las fuerzas estadounidenses realizarán el mayor número de bombardeos en toda la operación, que lleva 13 días en marcha. El alto mando militar informó que ya han destruido más de 6.000 objetivos y que los ataques continúan con cada hora transcurrida. El medio subrayó que estas acciones tienen lugar en un contexto de creciente ofensiva contra la infraestructura y las fuerzas iraníes en una zona que considera de máxima importancia para el comercio internacional de hidrocarburos.

El secretario de Defensa, Hegseth, agregó en la conferencia de prensa que Irán ha perdido todas sus defensas aéreas, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Defensa estadounidense. Hegseth señaló además que los ataques con drones realizados por fuerzas iraníes se redujeron el jueves “en un 95%”. El general Caine afirmó que la capacidad de combate de la Armada iraní “está neutralizada”, aunque advirtió que todavía conservan potencial para ocasionar daños tanto a buques aliados como a embarcaciones comerciales que transiten el estrecho de Ormuz.

Respecto al ataque contra la escuela infantil, el secretario de Defensa estadounidense evitó confirmar detalles adicionales acerca del curso de la investigación, más allá de la designación del general responsable. Según The New York Times, fuentes estadounidenses cercanas a los hechos apuntan a que el bombardeo habría sido ejecutado por el propio Ejército de Estados Unidos, pero Pete Hegseth no se pronunció sobre la autoría durante su intervención. El titular de Defensa insistió en que “la investigación de mando durará el tiempo que sea necesario para abordar todos los asuntos relacionados con este incidente” y que el general designado no pertenece al CENTCOM. “Investigaremos. Llegaremos a la verdad y la compartiremos cuando la tengamos”, expresó el jefe del Pentágono, de acuerdo con la información publicada por los medios estadounidenses.

El bloqueo y los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz han provocado un aumento en la tensión internacional. Según lo reportado, Estados Unidos ha centrado gran parte de su ofensiva en impedir que Irán utilice capacidades navales para obstruir el paso de embarcaciones comerciales. La campaña militar estadounidense, definida por Caine como la “más intensa” de la operación hasta la fecha, ha buscado afectar la operatividad de la flota iraní mediate ataques dirigidos contra buques minadores, lanchas rápidas y arsenales.

Las declaraciones de Caine y Hegseth se alinearon con los posicionamientos previos del presidente Donald Trump, quien respaldó la decisión de incrementar la presión militar sobre el gobierno iraní. La estrategia busca limitar cualquier reacción de Irán que pueda poner en riesgo la seguridad de los recursos energéticos globales y de las flotas internacionales que transitan el estrecho, según información difundida por los canales oficiales del Pentágono.

El Departamento de Defensa estadounidense sostiene que los bombardeos y operaciones han logrado disminuir significativamente la capacidad operacional de las fuerzas iraníes. Las autoridades militares insistieron en que la ofensiva busca anticipar y neutralizar amenazas a la navegación en la zona, considerados sus puntos más vulnerables.

La persistencia del conflicto y los daños colaterales que han surgido, como la destrucción de la escuela infantil y la consiguiente muerte de decenas de menores, han generado preocupación y seguimiento mediático internacional. El proceso de investigación liderado por el general independiente será clave para determinar las circunstancias precisas del ataque y cualquier posible responsabilidad de comandos estadounidenses, según información recogida por el medio original.