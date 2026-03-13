Agencias

Detenida la madre de los tres acusados de "acto terrorista" por la explosión en la Embajada de EEUU en Oslo

Autoridades noruegas sumaron una cuarta detenida en el caso de la bomba en la embajada estadounidense, esta vez la progenitora de los tres principales implicados, quien comparece ante el tribunal mientras persisten las dudas sobre su vinculación según la defensa

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El tribunal de Oslo recibe este viernes a cuatro detenidos relacionados con la explosión ocurrida en la madrugada del domingo en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en la capital noruega. Entre las personas que comparecen se encuentra la madre de los tres principales sospechosos, cuya participación en los hechos todavía genera interrogantes según la defensa legal asignada. Esta mujer, de aproximadamente 50 años, sumó su arresto al de sus hijos, todos residentes en Oslo y presuntos implicados en el suceso, según detalló la policía al anunciar los avances de la investigación, tal como publicó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información divulgada por la policía de Oslo este viernes, la progenitora fue arrestada en calidad de sospechosa y acusada por su presunta participación en el delito, después de que el organismo confirmara oficialmente la existencia de una cuarta detenida vinculada con el caso. En el comunicado entregado por las autoridades, se subrayó que dicha persona es madre de los otros tres sospechosos que ya habían sido capturados días previos, quienes enfrentan acusaciones por “acto terrorista” en virtud del artículo 138 del Código Penal noruego.

Según consignó Europa Press, los cuatro arrestados fueron presentados en el Tribunal de Distrito de Oslo el mismo viernes con el objetivo de que las autoridades judiciales determinen su ingreso en prisión preventiva mientras avanza el proceso de investigación. La abogada responsable de la defensa de la mujer, Aase Sigmond, se refirió al estado de su clienta en declaraciones a la cadena pública NRK. La letrada expresó que la madre “está confundida”, y avanzó que “no entiende por qué la han detenido y se le solicita prisión preventiva. No entiende por qué se le imputa un delito tan grave”, puntualizó Sigmond al citado medio, aunque optó por no entrar en detalles relacionados con el interrogatorio al que fue sometida la detenida.

Los tres hombres, hijos de la imputada y de origen iraquí, cuentan con aproximadamente 20 años de edad y permanecen bajo custodia policial desde el miércoles, cuando fueron detenidos bajo sospecha de haber participado en el acto calificado como tentativa de atentado terrorista. Según publicó Europa Press, los registros indican que ninguno de los hermanos tiene antecedentes penales previos, lo cual forma parte de los elementos evaluados por la policía mientras continúa recabando evidencias sobre el caso.

Respecto al episodio investigado, la explosión se produjo sobre la una de la madrugada del domingo en la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en Oslo. Las autoridades recibieron reportes sobre una “fuerte explosión” en inmediaciones del edificio diplomático. La embajada contaba con medidas de seguridad adicionales, hecho que evitó daños considerables en la estructura y la ausencia de personas heridas, de acuerdo con el informe policial divulgado y recogido por Europa Press.

Los agentes encargados de la causa revisaron material obtenido de cámaras de seguridad instaladas en la zona, que registraron la presencia de una persona encapuchada, vestida completamente de negro y portando una mochila, cerca de la hora en la que se desencadenó la explosión. El hallazgo de dichas imágenes figura entre los indicios analizados por los investigadores, quienes aseguran mantener “todas las hipótesis abiertas”, incluida la posibilidad de algún tipo de intervención extranjera, tal como señala la policía en los comunicados oficiales que cita Europa Press.

Sobre el avance de las pesquisas, el caso sigue bajo máxima prioridad para las fuerzas de seguridad noruegas, quienes buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y esclarecer los posibles motivos detrás del incidente. El medio Europa Press informa que todavía no hay información oficial sobre la motivación concreta ni sobre la existencia de conexiones externas o de redes internacionales vinculadas a los arrestados. Continúan los interrogatorios y el análisis de pruebas materiales mientras la justicia noruega decide el destino procesal de los cuatro investigados, quienes permanecen bajo custodia en espera de la decisión judicial sobre la prisión preventiva.

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