Cerca de 60 heridos en ataques iraníes contra el norte de Israel

Al menos 58 personas han resultado heridas de diversa consideración por cuenta de una nueva oleada de ataques aéreos iraníes lanzados en la madrugada de este viernes contra el norte del país, tras la ofensiva conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

"Técnicos médicos de emergencias y sanitarios de Magen David Adom (la Estrella de David Roja) han brindado asistencia médica y evacuado a 58 pacientes a hospitales en el norte de Israel, incluidos uno en condición moderada y 57 en condición muy leve, por fragmentos de vidrio, con heridas leves", ha señalado la propia organización a través de sus redes sociales.

Entre los heridos se encuentra una mujer de 34 años "en estado moderado" y con heridas de metralla en la zona de la espalda, de acuerdo con un portavoz del servicio, que ha movilizado un vehículo apto para operar en terrenos difíciles con cuatro camas de cuidados intensivos.

Esta ataque se enmarca en el tercer bombardeo con misiles iraníes dirigido al norte de Israel en la madrugada de este viernes, según ha informado el diario israelí 'Jerusalem Post', recogiendo a su vez unas declaraciones del técnico de emergencias Eran Abo en las que asegura haber visto "daños en varias viviendas y cristales rotos" a su llegada al lugar de los hechos.