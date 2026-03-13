Beatriz Álvarez respalda el proyecto del Badalona tras la entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario

El respaldo institucional al proyecto del FC Badalona Women se manifestó de forma clara a través de la visita de Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, quien mantuvo reuniones directas tanto con responsables del club como con representantes del Ayuntamiento local. Durante este encuentro, Álvarez enfatizó la importancia que tiene para la liga la participación de nuevos inversores hacia el fortalecimiento de los equipos y la consolidación del fútbol femenino en España. Según informó la plataforma de noticias consultada, la reciente entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario supone un impulso estratégico para el desarrollo del club catalán.

La estancia de Beatriz Álvarez en Badalona incluyó su presencia en el partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina, que enfrentó al FC Badalona Women y al FC Barcelona. Tal como publicó la fuente, la presidenta de Liga F también sostuvo una reunión con Josep Bellet, presidente del club, y con los representantes del nuevo accionista, entre ellos Mario Malavé, cofundador de Mercury 13, y Pedro Iriondo, quien acaba de asumir el cargo de CEO del club. En este encuentro se presentaron las líneas estratégicas que marcarán la nueva etapa del Badalona Women a partir del ingreso de Mercury 13, un grupo internacional especializado en la gestión de clubes de fútbol femenino, cuyo enfoque multiclub busca acelerar el crecimiento y la profesionalización en este ámbito.

De acuerdo con la información consignada por el medio, la llegada de Mercury 13 se complementa con nuevas alianzas estratégicas orientadas a ampliar el respaldo financiero e institucional del club. La plataforma global de descubrimiento de entretenimiento en vivo, Fever, se convierte en el patrocinador principal de la camiseta del equipo, aportando visibilidad y recursos, mientras que Nike asume el rol de socio técnico, proveyendo material deportivo y acompañando la evolución del proyecto.

El medio digital detalló que, en palabras de Beatriz Álvarez, la inversión y el interés de actores internacionales en el fútbol femenino español otorgan una dimensión renovada a la competición. Según Álvarez, “la llegada de nuevos inversores comprometidos con el fútbol femenino es una magnífica noticia para nuestra competición. Este acuerdo refuerza la estructura del Badalona Women y demuestra que Liga F continúa generando confianza y atrayendo proyectos sólidos que contribuyen a mejorar la competitividad y el futuro de nuestros clubes. El Badalona Women está construyendo un proyecto ambicioso y sostenible que refleja el momento de crecimiento que vive el fútbol femenino en España. Desde Liga F seguiremos acompañando a los clubes para fortalecer sus estructuras y consolidar la competición”.

Durante su visita, Beatriz Álvarez también se entrevistó con Rosa del Amo, tercera teniente de alcalde de Badalona, y Juan Portillo, concejal de deportes, según informó la noticia. En ese espacio, las autoridades exploraron vías de colaboración entre el municipio e instituciones deportivas, con el objetivo de favorecer la integración y el progreso del fútbol femenino, no solo a nivel de clubes sino también en términos de presencia social y apoyo comunitario.

El medio reportó que Mercury 13, como grupo multiclub, concentra su estrategia de inversión únicamente en proyectos de fútbol femenino, reforzando propuestas que presentan, según los equipos directivos, planes de desarrollo sostenible a largo plazo. El ingreso de la entidad internacional como accionista mayoritario implica además el arribo de nuevos directivos con experiencia en el sector, quienes, junto al equipo de gestión local, delinearon para Liga F los ejes principales de la reestructuración y propuestas de crecimiento que enfrenta la institución deportiva catalana.

El respaldo de nuevos patrocinadores y socios técnicos como Fever y Nike forma parte de la estructura renovada que, de acuerdo con la cobertura periodística, busca no solo garantizar la estabilidad financiera del FC Badalona Women, sino también incrementar la profesionalización del club y su capacidad para atraer talento. Por otro lado, Liga F mantendrá un acompañamiento permanente a los clubes que experimentan procesos de transformación similares, a fin de consolidar la competencia y expandir la visibilidad del fútbol femenino en diferentes ámbitos y territorios.

La jornada en Badalona evidenció el interés tanto institucional como privado por consolidar el auge actual del fútbol femenino en España, tal como recogió la plataforma informativa. Las recientes alianzas y la trayectoria de proyectos internacionales como Mercury 13 abren nuevas oportunidades para incrementar la competencia en la liga femenina y fortalecer las bases de clubes con aspiraciones de crecimiento sostenible. Además, el apoyo municipal y la integración con agentes locales refuerzan la intención de convertir estos avances en un proceso transversal, con impacto tanto deportivo como social.