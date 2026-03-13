Ayuntamiento celebra que se cancele Madrilucía y exige que Iberdrola Music no acoja eventos sin su "visto bueno"

Asociaciones vecinales y autoridades municipales han denunciado en repetidas ocasiones problemas de ruido, movilidad y limpieza derivados de los macroeventos celebrados en el recinto Iberdrola Music, situado en Villaverde y colindante con Getafe Norte. Tras la cancelación del festival Madrilucía, el Ayuntamiento de Getafe ha solicitado una revisión exhaustiva de cualquier futura convocatoria en el complejo musical, señalando que existen quejas constantes de los residentes debido a las alteraciones generadas durante el desarrollo de estos eventos. Según publicó el medio, el Ejecutivo local ha expresado que esta decisión responde a presiones sociales e institucionales lideradas tanto por colectivos vecinales de Getafe Norte y Villaverde como por el propio Ayuntamiento.

El Gobierno local de Getafe informó, en un comunicado recogido por diversos medios, que la suspensión del festival Madrilucía se debió a “circunstancias técnicas y administrativas”, luego de que los promotores optaran por aplazar su primera edición hasta el año 2027. Además, el Ayuntamiento aclaró que la celebración de dicho evento en Iberdrola Music iba a desarrollarse durante veinte días consecutivos, con una afluencia prevista de 60.000 asistentes por jornada. El horario musical se habría extendido hasta las 4 de la madrugada, coincidiendo con las Fiestas Patronales de la ciudad, lo que aumentó la preocupación entre los vecinos afectados.

Según consignó la nota oficial del Consistorio, el recinto Iberdrola Music “lleva tres años generando problemas de ruido, movilidad y limpieza”, especialmente en el entorno de Getafe Norte. Algunas de estas molestias ya han sido llevadas al ámbito judicial. El Pleno del Ayuntamiento de Getafe manifestó, además, su rechazo frente a las “decisiones unilaterales” del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para aprobar y patrocinar macroeventos de estas características, recordando que la ubicación del recinto, justo en el límite entre Villaverde y Getafe Norte, provoca impactos directos en el municipio getafense.

Las asociaciones vecinales, como la de Getafe Norte y la Plataforma Stop MadCool, han contado con el respaldo de la alcaldesa, Sara Hernández. Según detalló el medio, Hernández ha avalado las reivindicaciones por parte de los residentes y expresado la postura del Gobierno municipal contra las molestias generadas por los macroeventos. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, la Federación Regional, otros grupos municipales, la delegación del Gobierno de Madrid y diversas asociaciones culturales andaluzas también se sumaron a las reuniones mantenidas para impedir la celebración de Madrilucía.

En la última semana, la alcaldesa sostuvo un encuentro con el senador y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Durante la reunión, se reiteró el rechazo al festival y se expuso el “impacto negativo” previsto, en términos de movilidad, ruido y limpieza para los barrios residenciales próximos. El impacto de estos eventos, según el Ayuntamiento de Getafe y las asociaciones implicadas, se traduce en cortes de tráfico, ocupación de la M-45 por parte de los asistentes, ruidos nocturnos que afectan al descanso y acumulación de residuos.

El Ayuntamiento ha señalado que los problemas originados por Iberdrola Music no son nuevos y que, de acuerdo con su evaluación, el recinto tampoco resultó adecuado cuando se valoró como opción en Valdebebas. Con base en los antecedentes, la alcaldesa instó al Ayuntamiento de Madrid y a los promotores tanto del recinto Iberdrola Music como de Mad Cool a buscar una ubicación diferente, ya que consideran que el sur de Madrid tampoco ofrece las condiciones para albergar este tipo de macroeventos sin afectar la calidad de vida en los barrios colindantes.

El Ejecutivo local sostuvo en el comunicado difundido por los medios que mantendrá su oposición al uso del complejo para festivales masivos si no media la autorización municipal, reiterando la importancia de proteger el entorno residencial de Getafe Norte frente a los inconvenientes que la celebración de eventos multitudinarios podría acarrear. De acuerdo con los registros del Ayuntamiento, la preocupación se ha extendido más allá del municipio, sumando la participación de empresarios de Villaverde en las juntas y reuniones convocadas para abordar los problemas de convivencia resultantes de la actividad musical del recinto.

El Gobierno local insistió, según detalló el medio, en la demanda de mayor coordinación entre administraciones y promotores a fin de evitar la autorización de eventos sin el aval previo del Ayuntamiento de Getafe y de los órganos de representación vecinal, buscando garantizar el descanso, la seguridad y la calidad ambiental en las zonas residenciales próximas al recinto Iberdrola Music.