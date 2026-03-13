AMP. Rivero acaba 16º en biatlón, Redondo 12º en banked slalom y Marcos no acaba el gigante

En la recta final de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, Higinio Rivero se prepara para afrontar la prueba de 20 kilómetros en esquí de fondo, considerada como el cierre de su destacada actuación en la cita. El deportista, originario de Barakaldo, ya registró una actuación relevante en la persecución de biatlón, logrando posicionarse entre los mejores veinte del mundo. Según detalló el medio Europa Press, Rivero culminó la prueba en la decimosexta posición tras afrontar dos rondas en la jornada del viernes.

De acuerdo con Europa Press, la participación de Rivero en biatlón correspondió a su cuarta prueba en estos Juegos Paralímpicos. El vizcaíno optó por reservar energías, renunciando previamente a los 10 kilómetros de esquí de fondo para maximizar sus posibilidades en la persecución y otra competición pendiente. La ronda clasificatoria de biatlón, destinada a seleccionar a los veinticuatro mejores para la fase decisiva, mostró un desempeño especialmente sólido del atleta español: completó el circuito sin errar ningún disparo y finalizó en la decimotercera posición con un tiempo oficial de 9 minutos, 32.8 segundos.

Luego de un receso de varias horas, Rivero volvió a la pista para la ronda definitiva, con el objetivo de mantener o subir en la clasificación. En este segundo intento, no replicó la perfección del tiro inicial, acumuló tres penalizaciones y retrocedió hasta la decimosexta posición. El kazajo Yerbol Khamitov obtuvo el primer puesto de la prueba, mientras Rivero se consolidó como pionero al convertirse en el primer paralímpico español que compitió en tres deportes diferentes a lo largo de unos Juegos.

En declaraciones recogidas por Europa Press a través del Comité Paralímpico Español (CPE), Rivero explicó que la fase clasificatoria se planificó a un ritmo elevado, permitiéndole aprovechar el tiempo de compensación. Añadió que las condiciones de la nieve, endureciéndose durante el día, le afectaron al inicio de la ronda final, derivando en los fallos en el tiro que lo alejaron de una mejor ubicación. Con la vista puesta en la próxima prueba de larga distancia del domingo, el barakaldés enfatizó en la importancia del descanso y destacó la satisfacción por su rendimiento reciente, enfrentando rivales de talla mundial que incluso ocuparon posiciones inferiores a la suya.

Tras completar los Juegos de Invierno, Rivero tiene previsto centrar sus esfuerzos en el piragüismo, disciplina en la que ya compitió durante los Juegos Paralímpicos de Tokio y París, y buscar un lugar en Los Ángeles 2028. El deportista subrayó su intención de seguir alternando la preparación entre deportes estivales e invernales, manteniendo ambos entrenamientos activos una vez concluya la temporada de verano.

Por otro lado, según informó Europa Press, la delegación española también quedó representada este viernes por Emilio Redondo en snowboard. El toledano debutó en la prueba de 'banked slalom', logrando una duodécima posición en sus primeros Juegos Paralímpicos. Redondo llegó motivado a la disciplina preferida dentro del snowboard, tras haber finalizado octavo en su última cita de la Copa del Mundo previa. En la primera manga, se ubicó en la novena posición, registrando un tiempo de 1 minuto y 0,04 segundos. Este desempeño inicial le permitió adelantar las expectativas y vislumbrar la posibilidad de pelear por un diploma.

En la segunda bajada, su tiempo se mantuvo cercano al del primer descenso (1:00.21), aunque la evolución de sus rivales y el cambio en las condiciones climáticas —con aumento de temperatura y nieve más lenta— impidieron que Redondo mejorara su registro, lo cual provocó su descenso hasta la duodécima plaza. El snowboarder consideró este resultado como un avance relevante respecto a su actuación anterior en el Mundial, donde terminó decimosexto. El italiano Emanuel Perathoner se alzó con el oro, sumando un nuevo título a su victoria previa en la modalidad de cross.

Redondo, en sus declaraciones recogidas por Europa Press a través del CPE, expresó satisfacción con la primera bajada, reconociendo pequeños errores pero valorando la competitividad de su tiempo parcial. Consideró el clima y la condición de la nieve como limitantes para lograr un mejor desempeño en la segunda manga. Además, reflexionó sobre el valor de la experiencia obtenida en unos primeros Juegos Paralímpicos, considerando que su inexperiencia influyó en el resultado final. Añadió que la preparación y los entrenamientos fueron satisfactorios y destacó el significado de la experiencia personal y deportiva vivida en la cita internacional.

Según publicó Europa Press, Javier Marcos completó la participación española en esta antepenúltima jornada de los Juegos, debutando en la prueba de gigante de esquí alpino para deportistas que compiten sentados. El esquiador madrileño, de 29 años, adoptó una estrategia prudente en su primer intento, evitando asumir riesgos excesivos para garantizar el pase a la segunda manga. Sin embargo, una caída poco antes de la meta impidió que concluyera la primera bajada. La dificultad de la pista quedó reflejada en el elevado número de abandonos, ya que 14 participantes no lograron finalizar el recorrido. Marcos tiene programada su próxima salida en la prueba de eslalon durante la jornada del domingo.