Álvaro Arbeloa: "Confiamos en que Mbappé esté para viajar a Manchester"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comentado este viernes que confían en que Kylian Mbappé "esté para viajar a Manchester" y que la evolución que está llevando de la lesión "es buena" y deseó también que pueda estar disponible para el derbi liguero frente al Atlético de Madrid de la próxima jornada.

"La evolución que está llevando es buena, en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar. Hicimos un planning que también dependía mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien, no va a estar para mañana. Pero confiamos en que esté para viajar a Manchester", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Elche en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa recalcó que su deseo es que pueda viajar a Manchester. "Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté allí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya, lo que tenga que ser con Francia lo abordaremos cuando llegue ese momento", explicó.

El técnico salmantino apuntó lo "complicado" que es mantener el nivel mostrado ante Manchester City. "Tienes que conseguir que la autoexigencia que tenemos como equipo sea igual a la motivación del otro día. Lo emocional y lo motivacional es difícil de igualar cuando llega un partido especial. Por eso es tan importante y tan difícil ser jugador del Real Madrid. Nos estamos jugando la liga y sabemos que es un partido importantísimo", analizó.

En cuanto al nivel físico, el técnico blanco alabó tener un equipo "muy comprometido". "Somos el Real Madrid y los jugadores tienen que ser capaces de cada tres días dar su mejor versión y volver a correr, a pelear y a trabajar como siempre. Si volvemos a ser un gran equipo como fuimos el miércoles pasado con esa mentalidad y con ese compañerismo, podemos ganar cualquier partido y ese tiene que ser nuestro objetivo cada día. Mañana vamos a sacar el mejor equipo para ganar al Elche, no pienso en otra cosa", expresó.

Un partido el del City con el que no sólo se queda con el despliegue físico: "El fútbol no sólo se explica desde lo físico, también desde lo táctico, la calidad y la mentalidad. Quiero ver un equipo con la mentalidad del otro día, con muchísimas ayudas, trabajando por los compañeros, con sacrificio y peleando cada balón. Todos los jugadores cuando dejaron el campo miraron para atrás y vieron que habían dejado todo".

Sobre los elogios a su figura, el campeón del mundo con España dijo que "no nada en halagos" y que sabe que el próximo tropiezo que tenga se le volverá "a mirar con dudas". "Las críticas son inherentes a esta silla. Personas que han ganado varias Champions seguidas o han conseguido muchos títulos se han llevado consigo muchas críticas, para mí incomprensibles en muchos momentos. Pero esto lleva este puesto", recordó.

El extécnico del Castilla volvió a destacar la figura de Thibaut Courtois, para él "el mejor portero de la historia del Real Madrid". "Lo que está haciendo Courtois no se lo he visto a nadie. Lo dije el otro día y lo mantengo para siempre. Ahora no hay debate con ningún portero", subrayó.

Por último, sobre el gran papel de los canteranos, Arbeloa los instó a "seguir trabajando" con la misma "humildad" y sabiendo que están "en un momento de crecimiento". "Tienen que aprovechar las oportunidades que está habiendo. Lo están haciendo muy bien pero no tienen que perder esa esa mentalidad que les ha traído hasta aquí", evocó.

"Todos están de acuerdo en la gran versión que está dando Thiago, y de momento, aquí se queda. Igual que muchos de ellos como Manuel Ángel, que está aportando mucho cuando ha salido. No va a tener problemas en ser un jugador de élite. Es un jugador con un desparpajo excepcional, ambidiestro, sale por los dos lados, con mucha calidad técnica y uno de mis ojitos derechos", personificó.