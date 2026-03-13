Alberto Herrera y Blanca Llandres presentan a su hijo recién nacido, Marcos: "El sueño de nuestra vida"

Rocío Crusset, tía paterna del recién nacido, viajó desde Estados Unidos acompañada de su pareja Charlie Schein, para conocer a Marcos, el primer hijo de Alberto Herrera y Blanca Llandres. La llegada del pequeño se produjo el siete de marzo, tal como consignó el medio que dio a conocer la noticia. Según reportó la fuente original, la pareja ha presentado oficialmente a su primogénito en redes sociales, acompañando el anuncio con imágenes junto a familiares cercanos, incluidos los padres orgullosos, la abuela materna Nieves Parejo y los tíos paternos.

De acuerdo con lo publicado, la noticia se compartió a punto de cumplirse una semana del nacimiento, a través del perfil de Instagram de Blanca Llandres. En este mensaje, Llandres expresó su agradecimiento ante la ola de felicitaciones recibidas tras la llegada de su hijo. En sus palabras: “No tengo palabras para agradecer todos los mensajes que nos enviáis con tanto cariño. Sin duda, este era el sueño de nuestra vida”. El comunicado se acompañó de un carrusel de fotografías familiares, en las que el bebé aparece en brazos de su madre, junto a su padre y con otras figuras cercanas.

El nacimiento de Marcos tuvo lugar cinco meses después del matrimonio de la pareja. Según comentó Llandres y publicó el medio mencionado, tanto el parto como la recuperación se desarrollaron sin complicaciones. La madre destacó que el parto fue natural y rápido, y mostró su gratitud hacia la doctora Esther de la Hoz y al equipo médico que la acompañó durante el proceso. Además, aseguró que el bebé disfruta de buena salud. En la publicación, Llandres compartió las primeras experiencias de los padres ante la llegada de su hijo: relató que el pequeño ocupa su tiempo en esta primera semana en casa y reveló el apodo cariñoso de “Marquitos”.

En declaraciones recogidas por el medio original, Alberto Herrera, hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera, ofreció detalles a las puertas del hospital sobre el peso y el estado del recién nacido. Según informó, Marcos pesó al nacer 3.235 gramos. En tono distendido, Herrera comentó entre risas que su hijo es “más del Betis que el escudo” y que tiene “las orejas idénticas a su abuelo paterno”.

Alberto Herrera manifestó su emoción por el nacimiento de Marcos. En palabras recogidas por la fuente: “Un milagro. El acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer. Y la mía, mi mujer Blanca, es la cosa más grande que me ha pasado y me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer, y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre, que, le soy sincero, por encima de todo es el gran sueño de mi vida: el de ser padre y tener la oportunidad de dejar el mundo mejor de lo que nos encontramos”.

El mensaje compartido por Llandres concluyó con una expresión de cariño de la nueva familia: “Esta nueva familia de 3, os manda muchos besitos”. El álbum de imágenes presentado en redes sociales ilustró los primeros días en casa con el recién nacido, y mostró la interacción de los padres con su hijo en diversos momentos familiares.

La reacción de familiares y amigos se reflejó en múltiples mensajes y manifestaciones de afecto, según difundió el medio. La presentación pública del bebé incluyó tanto aspectos íntimos como la gratitud hacia el entorno y el personal médico que acompañó el nacimiento. El anuncio gestionado por los propios padres marcó el inicio de una nueva etapa familiar al poco tiempo de celebrarse su boda, en un contexto en que los mensajes de apoyo y felicitaciones tuvieron amplia repercusión en plataformas digitales.