WAS reconoce la presencia de la sostenibilidad en la alta dirección en la entrega de la IV edición de sus premios

Women Action Sustainability (WAS), la asociación de mujeres directivas cuyo objetivo es que la sostenibilidad esté presente en la alta dirección de las empresas contando con talento femenino, ha celebrado la cuarta edición de sus Premios WAS que han reconocido a aquellas personas, entidades e instituciones que han sabido integrar la sostenibilidad como un pilar fundamental en sus decisiones y acciones.

De este modo, los galardonados han sido premiados por generar cambios reales y positivos que capacitan para afrontar los desafíos actuales y avanzar hacia un impacto social y medioambiental positivo, como destacan sus impulsores.

En concreto, el Premio Ciencia e Innovación ha sido para Cris Contra el Cáncer, por su iniciativa en la lucha contra el cáncer infantil a través de la investigación y la colaboración público-privada. Mediante su Unidad de Terapias Avanzadas, su inversión en investigación, formación y ensayos clínicos ha logrado beneficiar directamente a más de 15.000 pacientes, y en el futuro podrá beneficiar a más de 14 millones. La directora de Innovación Sostenibilidad y Experiencia al cliente de AENA, Amparo Brea Álvarez, fue la encargada de entregar el galardón a la presidenta de Cris Contra el Cáncer, Lola Manterola.

Mientras, el Premio Liderazgo y Valores ha reconocido a la presidenta de Open Value Foundation y CEO y socia fundadora de Global Social Impact, M. Ángeles León, por su actividad pionera y ejemplar en el ámbito de la sostenibilidad. El jurado ha valorado la trayectoria y el impacto de las iniciativas puestas en marcha a través de la Fundación Open Value y la gestora de fondos de impacto Global Social Impact, reconociendo su enfoque de "desarrollo y no dependencia" para que ese desarrollo perdure en el tiempo. El director de Marketing de BMW Iberia, Gonzalo Sanjuán, otorgó el galardón a M. Ángeles León.

El Premio Empresa y Actividad Económica ha galardonado a tuTECHÔ por contribuir a la solución de un problema acuciante como es el acceso a la vivienda, con un proyecto que dota de beneficios económicos a los inversores pero que genera al mismo tiempo un beneficio social al proveer de vivienda a personas desfavorecidas que de otra forma no tendrían acceso a la misma. La directora de Seguridad y Medio Ambiente de Moeve, Mar Perrote, ha entregado el premio a la presidenta de tuTECHÔ, Blanca Hernández.

En el caso del Premio Educación ha recaido en la Fundación Orange, por su enfoque innovador, incorporando la visión ESG y la Agenda 2030 en la formación de las personas, favoreciendo el derecho a un aprendizaje que les permita adquirir competencias y perfeccionarlas para generar oportunidades. El jurado ha valorado el alcance y la diversidad de sectores de los proyectos de Fundación Orange impactando en jóvenes, mujeres, personas con autismo y del medio rural, poniendo a su alcance formación tecnológica. El galardón ha sido entregado por la directora de Sostenibilidad de Redeia, Eva Pagan, al presidente de la Fundación Orange, Ludovic Pech.

Respecto al Premio Comunicación ha galardonado a MALDITA.ES/MALDITOCLIMA, por su defensa de la verdad y la ciencia frente a la desinformación climática. El jurado ha destacado su contribución en la lucha contra la desinformación con fuentes verificadas y evidencias científicas. La vocal de Alianzas de WAS, Carmen García, ha entregado el galardón a la coordinadora de Maldito Clima en Maldita.es, Maribel Ángel- Moreno.

El Premio Cultura ha sido para Laura García Lorca, por transmitir el legado de Federico García Lorca con una visión contemporánea que une arte, memoria y compromiso social. El jurado ha valorado cómo a través de la cultura y el arte, su trabajo contribuye a incorporar la visión de la sostenibilidad en la creatividad, los derechos culturales, el patrimonio y la diversidad. La directora de Relaciones Humanas de L'Oréal, Clara Trindade, fue encargada de entregar el premio.

Finalmente, el Premio Extraordinario ha sido para el Instituto Jane Goodall, en reconocimiento a sus logros sobresalientes y su inspiradora contribución a la sostenibilidad y la conservación de nuestro planeta. La presidenta de WAS, Mónica Chao, fue la encargada de entregar el galardón al presidente de la Juntt Directiva del Instituto Jane Goodall, Ricardo Bacchini.

"Un año más, en WAS queremos reconocer el compromiso y la dedicación de proyectos y referentes que están impulsando una transformación positiva en nuestra sociedad. En un contexto marcado por grandes retos, la sostenibilidad se consolida como una guía esencial para avanzar hacia un futuro más justo y equilibrado", ha destacaco en la clausura del evento --celebrado en el espacio CaixaForum de Madrid--, la presidenta de WAS, Mónica Chao.

La presidenta ha destacado el orgullo de "seguir visibilizando, a través de estos premios, iniciativas que, mediante la acción y el compromiso, generan un impacto real e inspiran a seguir construyendo un modelo de desarrollo más responsable y sostenible."