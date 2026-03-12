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Víctimas de abusos en la Iglesia católica alemana reciben 93 millones de euros desde 2021

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Berlín, 12 mar (EFE).- Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica de Alemania han recibido entre 2021 y 2025 un montante total de 93,2 millones de euros, informó este jueves la Comisión Independiente para las Prestaciones de Reconocimiento (UKA).

Dicha comisión, creada en 2021 por la Conferencia Episcopal Alemana y otras instituciones católicas germanas para paliar el sufrimiento de las víctimas, indicó en un comunicado sobre sus actividades de 2025 que "el importe total de las prestaciones de reconocimiento ha aumentado a más de 93 millones de euros".

De ese dinero, 7,7 millones de euros fueron concedidos en relación con 249 solicitudes de víctimas en 2025, según la UKA, que se ha ocupado, entre 2021 y el año pasado, de un total de 2.978 afectados por los abusos.

Desde 2021 hasta el año pasado, el número total de procedimientos registrados por la UKA asciende a 4.693.

En 2025, el número de solicitudes de víctimas a la UKA fue de 186, el número más bajo desde la creación de la comisión, que en 2021, su primer año de actividad, recibió 1.565 peticiones formales de afectados.

Desde entonces, el número se ha reducido paulatinamente, pues en 2022 hubo 547 peticiones, mientras que en 2023 fueron 437 y en 2024 un total de 349.

En su informe de actividad en 2025, la UKA "presenta por primera vez los casos del ámbito de Cáritas", donde se han registrado 37 solicitudes para obtener una compensación económica.

La presidenta de la comisión, Margarete Reske, destacó que la UKA, organismo que ha recibido el "reconocimiento" en el marco del "informe anual de la Comisión Pontificia contra los Abusos Sexuales de 2025", mantendrá su compromiso con la compensación "del sufrimiento infligido a las víctimas de abusos sexuales".

"Seguiremos esforzándonos por continuar con compromiso el camino emprendido", agregó Reske. EFE

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EFE

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