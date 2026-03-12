Urtasun garantiza el carácter público del INAEM y ve viable su transformación esta legislatura: "Queda mucha"

Durante la celebración reciente de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, galeristas y artistas españoles manifestaron su inconformidad respecto al diferencial impositivo que enfrentan frente a otros países europeos, al ubicarse el IVA Cultural en España en el 21 por ciento frente a tasas reducidas del 5 al 8 por ciento vigentes en naciones como Francia, Alemania, Italia o Portugal. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que persiste en su objetivo de lograr una rebaja de este gravamen en las galerías, aunque aclaró que la potestad sobre fiscalidad no corresponde exclusivamente a su departamento. Según informó Europa Press, Urtasun consideró que la existencia de múltiples fiscalidades en el mercado único europeo genera distorsiones competitivas y defendió la necesidad de avanzar hacia una armonización fiscal a nivel comunitario.

El ministro reiteró que "la solución ideal sería una armonización fiscal a escala de la Unión Europea", al considerar que la presencia de 27 regímenes fiscales diferentes en el mercado único actúa como un obstáculo. Hasta que se logre un acuerdo entre los Estados miembros, Urtasun expresó que España debería ajustarse al contexto europeo aplicando un IVA cultural reducido para las galerías, compromiso en el que afirmó que seguirá trabajando y dialogando. Europa Press indicó que el ministro identifica el fenómeno de dumping fiscal como un factor que pone en desventaja a los agentes culturales españoles respecto a sus competidores de otros países europeos.

En otro aspecto abordado durante su comparecencia, Ernest Urtasun garantizó el carácter público del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) frente a las inquietudes surgidas tras la propuesta ministerial de convertir el organismo en una Entidad Pública Empresarial (EPE), que recibió el rechazo de los sindicatos. "Siempre he dicho que vamos a garantizar el carácter público del INAEM", manifestó el titular de Cultura durante su visita a la exposición 'Museo La Cañada' en el Centro de Creación Contemporánea La Quinta del Sordo en Madrid, recogió Europa Press.

El titular de Cultura afirmó que dialogan de forma continua con los representantes sindicales para abordar temas relacionados con la transformación del INAEM. Además, aseguró la viabilidad de llevar a cabo estos cambios en lo que resta de legislatura, al considerar que existe el tiempo suficiente para abordar todas las reformas pendientes. "Por supuesto es posible que la transformación del INAEM se lleve a cabo en la actual legislatura. Queda mucha legislatura por delante", subrayó Urtasun, según publicó Europa Press. Añadió que el Gobierno mantiene el compromiso de agotar la legislatura, conforme a lo anunciado por el presidente del Ejecutivo, por lo que las elecciones se realizarán a mediados de 2027, lo que permite margen suficiente para implementar tanto las modificaciones ya iniciadas como las que aún están pendientes.

En relación al Bono Cultural Joven, Urtasun valoró su impacto y minimizó la incidencia de uso indebido de este mecanismo, destacando que los porcentajes de irregularidades detectadas entre los beneficiarios han sido marginales. Europa Press consignó los datos oficiales: durante el año 2022, el gasto total realizado a través del bono alcanzó los 71.949.896,48 euros, mientras que el porcentaje de uso indebido se situó en el 0,3 por ciento. En 2023, el gasto registrado ascendió a 87.980.067,99 euros, manteniéndose el porcentaje de gasto irregular en el 0,3 por ciento. Urtasun remarcó que estas cifras son "muy pequeñas" y que, en su opinión, apenas revisten importancia respecto al volumen total de operaciones realizadas mediante esta medida.

En cuanto a la relación con el sector empresarial que participa en el programa del Bono Cultural Joven, el titular de Cultura informó que hasta la fecha se han adherido 3.911 empresas. De ese total, 14 compañías han sido sancionadas por incumplimientos, lo que representa un 0,35 por ciento del total de empresas participantes, según detalló Europa Press.

Urtasun informó que la agenda ministerial contiene una amplia lista de reformas pendientes en el ámbito cultural que podrán desarrollarse debido a la extensión restante de la legislatura. Aseguró que los esfuerzos actuales se centran tanto en mantener el carácter estatal de instituciones como el INAEM, como en la mejora de las condiciones de competencia en el sector cultural dentro del espacio europeo. Según Europa Press, el ministro dijo que, aunque ya se han logrado avances, queda margen suficiente para abordar los desafíos identificados por el ministerio.

A lo largo de las últimas semanas, el Ministerio de Cultura ha intensificado el diálogo tanto con los actores del sector cultural como con los sindicatos. Este proceso de consulta ha buscado encauzar los desacuerdos surgidos en torno a la transformación del INAEM y atender las demandas de los agentes culturales que exigen reducción impositiva en consonancia con el resto de Europa. De acuerdo con Europa Press, la posición oficial del ministerio insiste en que mantiene firme el compromiso de negociar soluciones que definan el futuro del sector desde el consenso y la interlocución permanente.

El medio Europa Press reportó que Urtasun considera factible sacar adelante buena parte de la agenda ministerial gracias al escenario político actual, que según sus declaraciones ofrece posibilidades de continuidad hasta mediados de 2027. Durante las comparecencias recientes y sus intervenciones públicas, el ministro ha mostrado convencimiento en la capacidad del Gobierno para implementar reformas estructurales antes del final de la legislatura.