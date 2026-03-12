Trump afirma que la guerra en Irán avanza "muy bien" y dice que es un país de "terror y odio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves que la guerra en Irán, que ha tachado de "nación de terror y odio", está avanzando "muy bien" en trece días de ofensiva junto a Israel, y ha defendido que su país está "haciendo lo que se debería haber hecho" en 47 años desde que se fundó la República Islámica.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la guerra en el país centroasiático "está avanzando muy rápidamente". "Va muy bien, nuestro Ejército es insuperable, nunca ha habido nada igual, nadie ha visto nunca nada parecido", ha señalado durante un acto celebrado en la sede presidencial con motivo del Mes de la Historia de la Mujer.

El mandatario ha defendido además que el Ejército estadounidense está "haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años, lo que podrían haber hecho muchas personas diferentes, pero que decidieron no hacer".

"Realmente son una nación de terror y odio. Y ahora están pagando un alto precio por ello", ha dicho sobre Irán, donde ya han muerto al menos 1.200 personas a causa de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que también han dejado más de 10.000 heridos, de acuerdo a las autorides iraníes.