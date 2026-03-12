Tailandia convoca al embajador de Irán para protestar por el ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Tailandia ha convocado este jueves al embajador de Irán en Bangkok para protestar por el ataque perpetrado el miércoles contra un buque de bandera tailandesa en el estrecho de Ormuz, cuya autoría fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní, que sostuvo que no contaba con permiso para cruzar la vía.

El viceportavoz del Ministerio de Exteriores tailandés, Panidol Pachimsawat, ha indicado en rueda de prensa que el 'Mayuree Naree' fue alcanzado y sufrió daños en el ataque, antes de agregar que 20 de los 23 tripulantes fueron posteriormente evacuados con ayuda de Omán, sin que por ahora haya información sobre las otras tres personas.

Así, ha resaltado que Bangkok ha convocado al embajador iraní para abordar el suceso y establecer lo sucedido, sin dar más detalles, al tiempo que ha reclamado a todas las partes implicadas en el conflicto en Oriente Próximo que muestren "máxima contención", según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

La Guardia Revolucionaria reivindicó el miércoles la autoría de ataques contra varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos el que alcanzó al 'Mayuree Naree', y sostuvo que "los agresores estadounidenses y sus socios no tienen derecho a pasar" por esta vía, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.