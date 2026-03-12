Agencias

Tailandia convoca al embajador de Irán para protestar por el ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Guardar

El Gobierno de Tailandia ha convocado este jueves al embajador de Irán en Bangkok para protestar por el ataque perpetrado el miércoles contra un buque de bandera tailandesa en el estrecho de Ormuz, cuya autoría fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní, que sostuvo que no contaba con permiso para cruzar la vía.

El viceportavoz del Ministerio de Exteriores tailandés, Panidol Pachimsawat, ha indicado en rueda de prensa que el 'Mayuree Naree' fue alcanzado y sufrió daños en el ataque, antes de agregar que 20 de los 23 tripulantes fueron posteriormente evacuados con ayuda de Omán, sin que por ahora haya información sobre las otras tres personas.

Así, ha resaltado que Bangkok ha convocado al embajador iraní para abordar el suceso y establecer lo sucedido, sin dar más detalles, al tiempo que ha reclamado a todas las partes implicadas en el conflicto en Oriente Próximo que muestren "máxima contención", según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

La Guardia Revolucionaria reivindicó el miércoles la autoría de ataques contra varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos el que alcanzó al 'Mayuree Naree', y sostuvo que "los agresores estadounidenses y sus socios no tienen derecho a pasar" por esta vía, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

El portavoz del Kremlin afirmó que Moscú está lista para facilitar acercamientos entre Washington y Teherán tras la escalada regional, aunque evitó compartir detalles sobre posibles iniciativas y negó que Rusia asuma oficialmente un papel de intermediario

Rusia reitera su disposición a

La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La magistrada responsable del caso instruye a la Guardia Civil para analizar material digital y cuentas bancarias del expresidente y gerente de ECSSA, investigados por su posible implicación en corrupción y blanqueo de capitales vinculados a reformas en La Cartuja

La jueza del 'caso Supercopa'

BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Directivos destacan que firmas internacionales buscan oportunidades en el país sudamericano, donde el grupo financiero acompaña a clientes que evalúan futuros negocios, mientras observa un aumento del interés inversor en América Latina, según Javier Rodriguez

BBVA asegura que aglomera "toda

Irak suspende operaciones en puertos petroleros tras un ataque contra un buque frente a sus costas

Irak suspende operaciones en puertos

Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Infobae