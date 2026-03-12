Siria y Francia dan su apoyo a Líbano y cargan contra Hezbolá en medio de los ataques israelíes

La reciente advertencia del ejército sirio por el aumento de la presencia de milicianos chiíes en su frontera con Líbano y los disparos de Hezbolá hacia territorio sirio anteceden al nuevo apoyo expresado a la seguridad libanesa por parte de Francia y de la nueva presidencia de Siria. Según informó Europa Press, los presidentes Emmanuel Macron de Francia y Ahmed al Shara de Siria mantuvieron una conversación telefónica con el presidente libanés Joseph Aoun, en la que los mandatarios de Francia y Siria manifestaron públicamente su respaldo a los esfuerzos de Aoun ante el conflicto con Hezbolá y los recientes ataques israelíes sobre Beirut y el sur del país.

El medio Europa Press reportó que esta llamada coincide con la escalada de ataques del ejército israelí en diferentes regiones de Líbano. Israel ha afirmado que sus acciones están dirigidas a posiciones de Hezbolá, pero los ataques han dejado más de 600 personas muertas y cerca de 1.600 heridas en territorio libanés. Las tres presidencias confirmaron la conversación telefónica. Sin embargo, la Presidencia libanesa optó por un comunicado breve, donde señaló que los líderes discutieron la situación actual en Líbano y la región, valoraron el aumento de tensiones y convinieron mantener la comunicación para el seguimiento de los acontecimientos.

Europa Press detalló que el presidente sirio Ahmed al Shara expresó su apoyo a los esfuerzos de Aoun para desarmar a Hezbolá y lograr que Líbano no se vea arrastrado a una mayor inestabilidad derivada del actual conflicto regional. El ejército sirio ha denunciado en los últimos días disparos provenientes de Hezbolá hacia Siria y ha advertido sobre la mayor concentración de milicianos de ese grupo cerca de la frontera.

La Presidencia siria enfatizó en una declaración recogida por Europa Press que Siria y Líbano consideran fundamental una mayor coordinación y cooperación para garantizar la seguridad en ambas naciones y evitar que intentos de desestabilización o siembra de conflictos trasciendan en la región. Tanto Damasco como Beirut acordaron continuar colaborando de manera estrecha.

La llamada ocurre cerca del aniversario del alto el fuego que tanto Siria como Líbano pactaron en marzo de 2025 tras varios enfrentamientos en la frontera, consecuencia de los cuales Damasco denunció la muerte de agentes sirios presuntamente a manos de Hezbolá. El grupo chií, entonces aliado de Bashar al Assad, negó su implicación. Assad fue depuesto el 7 de diciembre, tras la toma de Damasco por las milicias rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo comandante Ahmed al Shara despachó como presidente tras la caída del anterior régimen.

El presidente francés Emmanuel Macron se mostró satisfecho en redes sociales tras la llamada, subrayando que Francia actúa como socio en pie de igualdad dentro del marco de una nueva colaboración que Líbano y Siria están desarrollando. Según Europa Press, Macron reconoció el respaldo de Al Shara a la soberanía de Líbano y señaló que este gesto representa “una clara ruptura con el pasado”. A juicio de Macron, la actual relación bilateral entre Siria y Líbano marca el inicio de unas bases para una cooperación sólida y constructiva, postura que Francia apoya.

Macron también criticó a Hezbolá por atacar al ejército israelí, actos que se produjeron como represalia tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. “Hezbolá cometió un grave error al arrastrar al Líbano a una confrontación con Israel. Debe cesar inmediatamente sus ataques”, manifestó el mandatario francés, a la vez que apuntó que Israel también debe dejar de lado cualquier plan de ofensiva terrestre en Líbano.

La secuencia de estos hechos se da luego de que Hezbolá, considerado durante la administración anterior como aliado de Bashar al Assad en Siria, se distanciara dramáticamente tras la llegada de Al Shara al poder, lo que ha originado cambios en los equilibrios de fuerzas en la región. Tal como publicó Europa Press, tanto Macron como Al Shara coincidieron en que la coordinación bilateral será decisiva para limitar el impacto de las crisis regionales y evitar que el conflicto con Hezbolá desemboque en una extensión de la violencia.

Durante la conversación, los participantes valoraron la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo intergubernamental. Según reportó Europa Press, la postura de Al Shara fue especialmente favorable a la cooperación regional, al tiempo que reiteraba el objetivo de restringir la influencia de actores armados no estatales como Hezbolá, que según las autoridades sirias, representan una amenaza directa para la soberanía estatal tanto en Siria como en Líbano.

La reacción internacional se ha intensificado durante las últimas semanas debido al alto número de víctimas y a la posibilidad de que los enfrentamientos actuales trasciendan las fronteras libanesas y sirias. Según consignó Europa Press, la presión para que Hezbolá abandone la vía armada y retorne a un marco político crece no solo en el ámbito internacional, sino también entre los Estados vecinos preocupados por la estabilidad regional.