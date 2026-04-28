YouTube prueba una nueva experiencia de búsqueda conversacional que ofrecerá resultados de texto, vídeos largos y Shorts

YouTube ha comenzado a probar una nueva experiencia de búsqueda conversacional en la plataforma, con la que ofrecerá resultados que incluirán tanto vídeos largos, como YouTube Shorts y texto de forma combinada, sobre el tema relacionado del que se esté buscando información.

La plataforma de 'streaming' propiedad de Google ha compartido su intención de mejorar la forma en la que los usuarios descubren y buscan contenido, facilitando encontrar vídeos de su interés junto a información detallada, ayudando a profundizar en temas concretos de manera "más interactiva".

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En este sentido, ha comenzado a probar una experiencia para la búsqueda en YouTube impulsada por inteligencia artificial (IA) que, en lugar de mostrar resultados de vídeos como habitualmente, es decir, en formato de lista con sus correspondientes miniaturas, ofrecerá respuestas más completas en una interfaz conversacional específica.

Concretamente, se trata de la función 'Preguntar a YouTube', que aparecerá como una nueva opción en la barra de búsqueda para, una vez activada, devolver tanto vídeos como texto en una nueva interfaz dedicada, que permitirá "hacer preguntas adicionales y profundizar en el tema", como en las conversaciones con un asistente.

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Sin embargo, se trata de una función experimental, disponible a través de YouTube Labs para los usuarios suscritos a YouTube Premium en Estados Unidos, mayores de 18 años, como ha detallado en su página de soporte de YouTube.

Así, la compañía ha especificado que los usuarios podrán preguntar cuestiones como "planificar un viaje de 3 días por carretera de San Francisco a Santa Bárbara", como resultado, obtendrán un itinerario de viaje estructurado paso a paso, incluyendo una combinación de videos largos, cortos y texto informativo con consejos locales o lugares imprescindibles.

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Tras ello, los usuarios podrán hacer preguntas adicionales como dónde hospedarse u otras opciones de ruta. Igualmente, también se mostrarán segmentos de vídeo relevantes donde se encuentre dicha información.

YouTube ha aclarado igualmente que los vídeos se mostrarán con sus títulos y detalles del canal, de manera que los usuarios puedan descubrir fácilmente nuevos creadores y contenido.

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Con todo ello, aunque aún se trata de una prueba, YouTube ha matizado que prevé ampliar el experimento a usuarios que no sean suscriptores premium "en el futuro".