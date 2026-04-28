D-Link lanza su Roadshow B2B 2026 en España y Portugal con conferencias y formación técnica especializada

D-Link, fabricante taiwanés experto en soluciones de redes y comunicaciones, ha anunciado una nueva edición de su tradicional Roadshow B2B, que se celebrará durante los meses de mayo y junio en distintas ciudades de España y Portugal. Este tour, dirigido a partners y clientes del canal profesional, tiene como objetivo acercar las últimas novedades tecnológicas de la compañía en un formato cercano y práctico.

El evento se ha diseñado en dos sesiones independientes: por un lado, la jornada de mañana estará centrada en presentaciones comerciales, donde el equipo de D-Link mostrará sus principales innovaciones en un formato dinámico y participativo; por otro, la sesión de tarde estará dedicada a formación técnica, impartida por ingenieros de la compañía, que permitirá a los participantes obtener una certificación oficial en gestión avanzada de redes empresariales.

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El roadshow arrancará en Barcelona el próximo 7 de mayo y recorrerá posteriormente Lisboa (13 de mayo), Oporto (20 de mayo), Madrid (27 de mayo), Valencia (3 de junio), Bilbao (10 de junio) y Sevilla (17 de junio), consolidándose como una de las citas clave del sector para el canal tecnológico en la península ibérica.

Durante el tour, D-Link presentará soluciones como la plataforma Nuclias Unity para la gestión de redes empresariales desde la nube sin costes adicionales, nuevos modelos de conmutación Multi-Gigabit y su gama de conectividad WiFi 7. Asimismo, se abordarán soluciones de routing 5G de nivel industrial para entornos Machine to Machine (M2M), con aplicaciones en ámbitos como cajeros automáticos, máquinas de vending, cargadores de vehículos eléctricos, IoT o transporte. El evento también incluirá la presentación de nuevas gamas de periféricos orientados a la movilidad profesional.

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"Nuestro Roadshow nos da la oportunidad de presentar nuestras nuevas tecnologías directamente a nuestros partners de la forma más cercana", señala Xavier Cortijo, Business Sales Manager de D-Link Iberia. "Somos conscientes del valor del tiempo que pueden dedicarnos y por eso lo complementamos con formación técnica especializada, para añadir valor a su negocio con D-Link", concluye.