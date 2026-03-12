Agencias

Rusia remarca el derecho a la legítima defensa de Irán e insta a EEUU e Israel a apostar por la negociación

El Gobierno de Rusia ha defendido este jueves el derecho a la legítima defensa de Irán frente a los ataques de Estados Unidos e Israel, a quienes ha instado a apostar por la negociación, cuando se cumplen ya casi dos semanas del inicio de unos bombardeos que han provocado más de 1.200 muertos.

"Consideramos importante reafirmar el derecho de la República Islámica de Irán, así como el de otros Estados, a la legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU", ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, recogen agencias rusas.

De la misma forma, la portavoz de Exteriores ha pedido a Estados Unidos e Israel que detengan las operaciones militares y retomen las negociaciones y ha afeado los ataques sobre instalaciones e infraestructuras civiles en Irán, pero también en los países vecinos. "Son inaceptables", ha enfatizado.

La sorpresiva operación de Estados Unidos e Israel comenzó el pasado 28 de febrero en plenas negociaciones con Irán a razón de su programa nuclear, que insiste no tiene motivaciones armamentísticas. Desde entonces, han muerto en ese país más de 1.200 personas, entre ellas su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Por su parte, Irán ha respondido atacando instalaciones e intereses estadounidenses en los países del Golfo.

