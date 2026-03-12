Agencias

Rusia denuncia la muerte de ocho sanitarios en un ataque de Ucrania contra un hospital en Donestk

El Gobierno ruso ha denunciado este jueves la muerte de ocho profesionales sanitarios en un ataque efectuado por las fuerzas ucranianas contra un hospital situado en la provincia de Donetsk, en el este del territorio ucraniano y ocupada en gran medida por Rusia.

"Ocho profesionales sanitarios murieron en el ataque terrorista del régimen de Kiev. Otras diez personas, entre ellas nueve profesionales sanitarios, resultaron heridas de diversa consideración", ha indicado en redes sociales el Ministerio de Defensa ruso sobre un ataque que tuvo lugar este martes.

La cartera ha acusado a Ucrania de bombardear "intencionalmente" un centro médico que albergaba, en el momento del ataque con cuatro drones, a más de 130 pacientes y aproximadamente 50 profesionales sanitarios.

Moscú, que ha asegurado que las instalaciones atacadas "nunca" se han empleado con "fines militares", ha denunciado que "su destrucción deliberada por parte del régimen de Kiev constituyó una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y la moral humana".

Donetsk fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia junto a las provincias de Zaporiyia, Lugansk y Jersón -todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión-, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.

