Agencias

Retenidos algunos envíos de soja brasileña con destino a China tras suspender los controles sanitarios

Guardar

Algunos cargamentos de soja brasileña que iban a exportarse a China han sido retenidos en los puertos después de que estos no lograsen superar los controles fitosanitarios realizados por el Ministerio de Agricultura.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, esto se ha traducido en que la comercializadora estadounidense de productos agrícolas Cargill suspendiese los envíos hacia el 'gigante asiático'.

Esta circunstancia podría derivar en retrasos en la llegada de los cargueros a China, si bien las fuentes han precisado que la incidencia no es, por el momento, lo suficientemente extensa como para alterar el flujo regular de las exportaciones.

La cosecha de soja en Brasil está cercana a concluir, lo que permite al país sudamericano liderar las importaciones chinas de este alimento. No obstante, de producirse problemas en el suministro, las empresas chinas podrían optar por adquirir soja de Estados Unidos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España recibe a 48 nicaragüenses desde Costa Rica en el primer traslado del año del Plan Nacional de Reasentamiento

Un grupo de personas protegidas por acuerdos internacionales llegó este jueves al aeropuerto madrileño, tras un operativo coordinado por múltiples entidades, para comenzar su proceso de integración con asistencia legal, apoyo psicológico y acceso a servicios básicos

España recibe a 48 nicaragüenses

El Ayuntamiento acusa al subdelegado de "prohibir" una visita a la obra del soterramiento y PSOE lo niega

Fuentes municipales denuncian un presunto veto institucional a representantes andaluces para acceder a los trabajos de la nueva estación ferroviaria, mientras partidos enfrentados cruzan acusaciones y exigen aclaraciones públicas sobre la gestión y los fondos para el proyecto

El Ayuntamiento acusa al subdelegado

El paro de la OCDE se mantuvo en el 5% en enero, con España con un solo dígito por primera vez desde 2008

El desempleo registró estabilidad durante el primer mes de 2026 en la mayoría de países miembros, mientras Finlandia fue la única nación con tasa de dos dígitos y Japón, Corea del Sur y México mantuvieron cifras mínimas

El paro de la OCDE

El centrocampista del Atlético Pablo Barrios se vuelve a lesionar en el muslo derecho

El club madrileño confirmó que el futbolista será baja tras sufrir otro percance físico en una reciente práctica, apenas dos días después de haber vuelto a la competición tras una larga ausencia causada por otra dolencia similar

El centrocampista del Atlético Pablo

Hatta acusa a Exolum de bloquear la entrada de 200 millones de litros de combustible al mercado español

Hatta acusa a Exolum de