Rescatados de una patera en aguas de Alborán 17 migrantes en aparente buen estado de salud

Entre los detalles del operativo de rescate dirigidos desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, destaca que la embarcación Salvamar Gienah culminó la evacuación de 17 personas hacia la dársena de Motril pasadas las 22:30 horas. En esa terminal, los migrantes recibieron atención médica inicial antes de quedar bajo resguardo de la Policía Nacional. Según informó Europa Press con base en fuentes de Salvamento Marítimo, la acción se desplegó tras el aviso emitido por el buque mercante BBC Lima, que localizó la neumática a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán.

El operativo se inició a las 17:20 horas del miércoles, cuando el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería recibió la alerta desde el BBC Lima sobre la presencia de una embarcación neumática en la zona. Además, el navío NACC Indian, que se encontraba en las inmediaciones, aportó datos para precisar la ubicación de la patera, lo que facilitó la intervención de los equipos de salvamento. De acuerdo con Europa Press, Salvamento Marítimo agradeció tanto al BBC Lima como al NACC Indian por su colaboración durante todo el proceso, información que compartió a través de sus redes sociales.

El rescate se completó a última hora del miércoles, poco antes de la medianoche, cuando la Salvamar Gienah concluyó la extracción de los 17 ocupantes del bote. Los rescatados, todos varones, llegaron al puerto de Motril sobre las 2:00 de la madrugada del jueves, según consignó Europa Press. Fuentes de Salvamento Marítimo indicaron que a su llegada todos se encontraban en aparente buen estado de salud. El procedimiento habitual en estos casos contempla una valoración médica en el puerto receptor y la posterior puesta a disposición de las autoridades policiales para la gestión de su situación administrativa en España.

La presencia de embarcaciones mercantes en la zona resultó decisiva para la pronta localización de la neumática, al aportar detalles precisos de su ubicación, según detalló Europa Press. El centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Almería coordinó el despliegue de recursos y la comunicación entre los distintos participantes en el operativo, movilizando a los equipos especializados para la intervención en alta mar.

El Puerto de Motril, en la costa granadina, actúa de forma periódica como punto de recepción de migrantes rescatados en aguas próximas al mar de Alborán. Una vez en tierra firme, los protocolos implican la provisión de asistencia médica, así como la valoración del estado físico y la gestión legal correspondiente. Tanto la tripulación de la Salvamar Gienah como el personal de Salvamento Marítimo reiteraron el valor de la cooperación internacional en las tareas de socorro marítimo, utilizando sus canales oficiales para agradecer el apoyo logístico de las embarcaciones comerciales implicadas.

A lo largo del operativo reseñado por Europa Press, la actuación continuada del centro de Almería permitió mantener la comunicación directa con los navíos presentes en el área y la correcta gestión del tiempo de intervención, logrando la extracción de los migrantes antes de que la situación pudiera agravarse en condiciones nocturnas. La intervención terminó con la entrega formal de los migrantes a las autoridades competentes, cumpliendo los procedimientos establecidos en estos rescates.