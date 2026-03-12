Previa del Barça - Hapoel IBI Tel Aviv

La rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho que sufrió el argentino Nico Laprovittola durante el entrenamiento del pasado miércoles representa una de las principales inquietudes para el cuerpo técnico y la plantilla del Barça, según detalló el club catalán. El base, una pieza fundamental en la estructura del equipo, estará alejado de las canchas durante un período aproximado de tres meses, lo que, según consignó el club a medios especializados, lo dejaría fuera por el resto de la temporada regular y posiblemente también para las instancias decisivas de la Euroliga. Esta baja se produce en un contexto especialmente complicado para el equipo catalán, que afronta un tramo clave de la competición con la necesidad de revertir una racha negativa.

De acuerdo con la cobertura publicada por el medio que proporcionó los detalles del encuentro, el Barça recibirá este viernes al Hapoel IBI Tel Aviv en el Palau Blaugrana, en un partido correspondiente a la jornada 31 de la Fase Regular de la Euroliga. El duelo, pautado para las 20:30, presenta varias particularidades: se disputará sin público por decisión de la Euroliga, como medida de seguridad para los enfrentamientos ante equipos israelíes. Esta condición elimina el habitual aliento de la afición local y priva a los blaugranas de un componente considerado determinante en ocasiones recientes.

La situación deportiva del Barça queda marcada por una secuencia de cinco derrotas en las últimas seis jornadas de la competición continental, lo que ha colocado al equipo dirigido por Xavi Pascual al borde de los puestos de privilegio. Tras la reciente caída ante el Olimpia Milano por 87-84, el conjunto catalán suma un total de 17 victorias, una cifra compartida justamente con el Hapoel IBI Tel Aviv, quien cuenta además con dos partidos pendientes de recuperar, según publicó la fuente original.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se remonta al partido de la primera vuelta de la Euroliga, que se desarrolló en septiembre de 2025. En esa ocasión, el Barça cayó derrotado con un marcador de 103-87, pese a los 23 puntos anotados por Will Clyburn y la destacada actuación de los interiores Jan Vesely y Tornike Shengelia. El Hapoel, bajo la dirección en ese entonces de Joan Peñarroya, supo encontrar debilidades en la defensa barcelonista que resultaron determinantes para el desarrollo del encuentro, según registró la crónica de la jornada.

Ante la baja confirmada de Laprovittola, el equipo catalán enfrenta dudas en la rotación de bases. El estado físico de Darío Brizuela ha sido uno de los puntos de atención durante los entrenamientos previos al partido, tras haberse ejercitado con el grupo antes de la cita. La decisión sobre su posible participación se tomará horas antes del salto inicial, en función de su evolución médica.

En la previa del enfrentamiento, el técnico Xavi Pascual reconoció en declaraciones reproducidas por el medio de referencia los perjuicios derivados de disputar el partido sin el respaldo del público: "Estamos perjudicados por no poder jugar ante nuestro público, es algo negativo". A pesar de ello, el responsable del banquillo instó a focalizarse en los aspectos deportivos frente a un rival directo en la pelea por consolidarse dentro del Top 10 de la clasificación de la Euroliga. Pascual subrayó la igualdad de victorias entre ambos equipos y destacó la urgencia de reencontrarse con el triunfo: "Es un aspirante a todo, tenemos las mismas victorias y es un partido muy importante para nosotros. Esperamos reencontrarnos con la victoria lo antes posible", resumió el entrenador blaugrana, según difundió la fuente.

El Hapoel IBI Tel Aviv, por su parte, llegará reforzado en lo anímico tras su triunfo reciente ante el EA7 Emporio Armani Milan por 92-86, equipo que justamente fue el último verdugo del Barça en la liga continental.

En cuanto a las alineaciones probables proporcionadas por el medio original, el Barça planea iniciar el encuentro con Satoransky como base, acompañado de Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez. Completan la convocatoria Cale, Norris, Brizuela, Vesely, Fall y Parra. Por el lado del equipo israelí, los cinco iniciales previsibles serían Bryant, Micic, Wainright, Malcolm y Oturu, y, además, aportarán desde el banco Motley, Jones, Blakeney, Timor, Edwards, Odiase y Madar.

El cuerpo arbitral estará integrado por Mogulkoc, Sukys y Vyklicky, y la cita se disputará a puerta cerrada en el Palau Blaugrana, con transmisión televisiva programada para Movistar+. La pérdida de un ambiente local y la ausencia prolongada de uno de los organizadores ofensivos del conjunto blaugrana se suman a los desafíos tácticos y psicológicos que deberá afrontar el equipo de Xavi Pascual ante un adversario que ya supo vulnerarlo en el pasado reciente y que disputa puntos clave para el futuro de ambos en la Euroliga.