Novedades en las becas 2026/2027: Alumnos con matrículas parciales podrán cobrar parte de la beca de renta y residencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2026/2027.

El Ministerio prevé que estas becas beneficien el próximo curso a un total de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De esta forma, el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes.

Una de las novedades de la próxima convocatoria, dotada con 2.559 millones, un 0,5% más que en el presente curso, es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

La segunda novedad de esta convocatoria se refiere al alumnado con discapacidad. El próximo curso, cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular. Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado.

Además, el Gobierno ha anunciado la creación de las becas Medrano para el próximo curso, un programa que permitirá al alumnado estudiar en universidades españolas de ciudades distintas a aquella en la que residen, por la que podrán percibir al menos 900 euros al mes.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar que estudiantes puedan realizar parte de sus estudios en universidades de otras comunidades autónomas, reforzando así la cohesión del sistema universitario, el intercambio académico y la igualdad de oportunidades.

Las nuevas becas reciben su nombre por Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España, que ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508.