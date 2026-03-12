Moreno carga contra Vox por "bloquear" Extremadura: "Gestionar bien no es salir corriendo de los gobiernos"

El próximo debate de investidura en Extremadura, donde María Guardiola aspira a la reelección como presidenta tras los comicios de diciembre, podría celebrarse en mayo. Este aplazamiento implica que la región podría atravesar seis meses con el gobierno y la administración paralizados. En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que esta situación de bloqueo perjudica principalmente a la ciudadanía y reclamó a Vox responsabilidad para evitar un vacío institucional. Tal como informó la agencia Europa Press, el mandatario defendió ante el Parlamento andaluz que bloquear o paralizar la formación de un ejecutivo no beneficia a la sociedad y que Vox tiene la posibilidad tanto de facilitar un gobierno del Partido Popular en Extremadura como de integrarse y asumir tareas en el ejecutivo.

Durante la sesión de control parlamentario, Moreno señaló que gestionar bien un gobierno implica asumir compromisos y enfrentar los problemas, no abandonar los cargos o romper pactos previamente alcanzados. Según detalló Europa Press, el presidente andaluz se refirió a la actitud de Vox, que decidió romper acuerdos con el PP en diferentes comunidades autónomas. Moreno sostuvo que “gestionar bien no es salir corriendo de los gobiernos”, una crítica a la decisión de Vox de romper estos pactos. Además, subrayó que gestionar correctamente implica “desgastarse uno para no desgastar precisamente a los ciudadanos”, y que esto requiere realismo, dedicación y voluntad para cumplir los objetivos de gobierno.

Europa Press consignó que el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, respondió defendiendo que su formación es quien realmente atiende y propone soluciones a los problemas de la ciudadanía, frente al PP y PSOE. Gavira argumentó que el crecimiento de su partido en las elecciones autonómicas celebradas recientemente en Extremadura y Aragón pone de manifiesto que las demandas sociales encuentran respuesta en Vox. Además, el portavoz advirtió que el PP estaría “dinamitando cualquier puente de entendimiento” entre ambas fuerzas políticas, mencionando declaraciones anteriores de Moreno en las que establecía comparaciones de Vox con otras formaciones. Gavira remarcó: “Si ustedes piensan que nosotros estamos para recibir insultos y para prestar los votos, ya le digo yo que se equivocan”.

El presidente andaluz insistió, según reportó Europa Press, en que su ejecutivo se caracteriza por afrontar los desafíos y cumplir con su deber de gobernar. Recalcó que “todavía nos queda legislatura” y llegó el momento de que los andaluces decidan en las urnas al final del mandato. Moreno manifestó que para él y su gabinete, “gestionar bien es poner alma y corazón” en el día a día, hecho que contrasta, afirmó, con la actitud de quienes optan por retirarse del gobierno tras negociaciones fallidas o desacuerdos. El líder del ejecutivo andaluz expresó que la buena gestión exige dedicar muchas horas, actuar con realismo y desgastarse para lograr avances positivos.

En el plano de la gestión sanitaria, Moreno abordó las críticas sobre la situación en Andalucía y aceptó que todavía hay aspectos por mejorar, aunque destacó avances en el Servicio Andaluz de Salud. Según reveló Europa Press, enumeró entre los progresos una mayor disponibilidad de profesionales sanitarios, la estabilización de plantillas, nuevas especialidades médicas, más servicios, hospitales adicionales y un aumento en el número de centros de salud. Subrayó que estos resultados contrastan con la situación previa, atribuida a los gobiernos socialistas anteriores, y criticó a Vox por replicar argumentos que atribuyó a la oposición del PSOE-A.

Moreno anunció además la incorporación de un nuevo modelo organizativo para el Servicio Andaluz de Salud en el programa electoral del Partido Popular de Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el primer semestre del año. Este modelo pretende modernizar el sistema, incrementando su eficiencia y accesibilidad para los usuarios. Según el dirigente andaluz, la transparencia en las propuestas será uno de los grandes retos de la siguiente legislatura, si el electorado así lo decide.

Por su parte, Gavira reaccionó a las explicaciones de Moreno sobre la sanidad reivindicando una visión crítica. Argumentó que la gestión del PP va camino de convertir la sanidad en la principal preocupación de los andaluces, superando incluso las inquietudes generadas por los gobiernos socialistas previos, según publicó Europa Press.

La tensión entre ambas formaciones quedó patente a lo largo del debate, con acusaciones cruzadas respecto a la preferencia de socios políticos y la disposición a colaborar o apoyar la investidura en distintos territorios. Mientras Gavira sugería que el PP preferiría un acuerdo con el PSOE antes que con Vox y pronosticaba un crecimiento de su partido en futuras citas electorales, Moreno reiteró la necesidad de responsabilidad política para evitar periodos prolongados sin gobierno en regiones como Extremadura y advirtió contra la práctica de deshacer alianzas como vía para una supuesta buena gestión.

La situación actual en Extremadura, con el proceso de investidura encallado y la administración en una fase de parálisis desde hace meses, situó este tema como uno de los ejes centrales de la sesión. La experiencia de otras comunidades autónomas y las consecuencias de la falta de acuerdos entre PP y Vox marcaron buena parte de los argumentos expuestos por el presidente andaluz. Moreno enfatizó en varias ocasiones el impacto que el bloqueo institucional genera en la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras Gavira defendió la independencia estratégica de Vox frente a lo que describió como intentos del PP de utilizar su apoyo sin un reconocimiento adecuado.

El intercambio también incluyó referencias al contexto electoral en otras comunidades, donde la falta de mayorías absolutas obliga a pactos y negociaciones complejas. Tanto Moreno como Gavira abordaron la necesidad de definir posiciones claras ante la ciudadanía y la importancia de la acción política como herramienta para dar respuesta a las necesidades sociales, señaló Europa Press.

El debate dejó en evidencia las diferencias sobre cuál es el modo adecuado de gestionar posibles alianzas y afrontar la gobernabilidad en escenarios de fragmentación política tras las elecciones autonómicas.