Mojtaba Jamenei promete "vengar la sangre de los mártires" y aplaude a las FFAA ante la ofensiva de EEUU e Israel

Al referirse a la utilización del estrecho de Ormuz como herramienta de presión tras los recientes ataques a buques, Mojtaba Jamenei insistió en su mensaje en la necesidad de mantener esta estrategia en respuesta a las acciones de Estados Unidos e Israel. En esta primera comunicación desde que asumió como líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei, subrayó la disposición del país a “vengar la sangre de los mártires” y enalteció a las Fuerzas Armadas iraníes por el papel desempeñado tras la ofensiva reciente. De acuerdo con la información publicada por la oficina de Mojtaba Jamenei y recogida por diversos medios, la declaración se difundió a través de redes sociales, enmarcando el mensaje en la actual escalada de tensiones en la región.

Según consignó el medio, Mojtaba Jamenei hizo énfasis en que las fuerzas iraníes “han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y dividirla”, palabras que remiten al impacto de la intervención militar y a la percepción de la resiliencia del país frente a presiones externas. Además, el nuevo líder realizó un reconocimiento a los “combatientes del frente de la resistencia”, identificando en ese grupo a Hezbolá, los hutíes de Yemen y diversas milicias proiraníes de Irak. El mensaje demandó a los gobiernos regionales “expulsar a los invasores” de sus bases, advirtiendo que esos emplazamientos continuarían siendo objeto de ataques desde Irán.

Tal como detalló la oficina de Mojtaba Jamenei, la comunicación incluyó referencias a figuras centrales de la política y la historia religiosa iraní, rindiendo homenaje tanto a su padre como al fundador de la República Islámica. Según publicó la misma fuente, la necesidad de mantener el uso del estrecho de Ormuz como herramienta de presión figura entre los puntos estratégicos del discurso, tras los recientes ataques a buques que forman parte de la respuesta iraní a la ofensiva militar lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero.

El presidente de Irán fue asesinado junto a familiares directos en la primera jornada del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con información oficial compartida por autoridades iraníes. El ataque, según datos publicados en medios regionales, dejó más de 1.200 muertos en territorio iraní, incluyendo la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, su hija y una de sus nietas, así como varios ministros y altos responsables del Ejército. La Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Jamenei como líder supremo el domingo posterior a estos hechos, tras el fallecimiento de su progenitor.

Tal como reportó la oficina del nuevo líder, la declaración difundida constituye un “mensaje estratégico” dividido en siete secciones, abordando el legado del líder asesinado, las tareas y desafíos de la población, el rol de las Fuerzas Armadas, la labor de los entes ejecutivos, la función del frente de resistencia y las relaciones con los países de la región, así como la estrategia para enfrentar a los enemigos declarados. Uno de los aspectos subrayados del mensaje radica en la idea de bloquear el avance enemigo mediante lo que calificó como “golpes aplastantes”, definiendo esa orientación como parte central de la doctrina de defensa y respuesta.

La respuesta iraní a la ofensiva se ha expresado en ataques con misiles y drones contra posiciones en Israel y contra intereses estadounidenses localizados en países del entorno regional, incluyendo diversas bases militares, según confirmaron fuentes militares citadas en la comunicación oficial. Mojtaba Jamenei, en su mensaje, reiteró que esas acciones forman parte de la estrategia para “quitar a los enemigos toda esperanza de dominación” y garantizar que ninguna fuerza extranjera permanezca sin respuesta en territorio o zonas de influencia iraníes.

A lo largo del mensaje, recogido por la oficina del líder supremo y divulgado en plataformas digitales, se insistió en la memoria de los dirigentes y familiares fallecidos, consolidando un tono de reivindicación frente al contexto de crisis y guerra. El contenido, tal como detalló la fuente, refuerza la idea de unidad nacional y el papel de los actores denominados “resistentes” en la estrategia regional desplegada frente a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Finalmente, la convocatoria dirigida a países de la región incluye llamados explícitos para que expulsen de sus territorios a tropas extranjeras asociadas a los ataques recientes, anticipando que, mientras se mantenga esa presencia, Irán mantendrá sus acciones militares como parte de una política de respuesta proporcional a las pérdidas sufridas y a la situación de inseguridad generada por la ofensiva externa, de acuerdo con lo informado por la oficina de Mojtaba Jamenei.